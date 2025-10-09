ตร.บุกรวบ ‘บัญชีม้า’ แอพพ์เงินกู้ผิดกม. Jump money ดอกเบี้ยมหาโหด 3,474% ต่อปี

จับขบวนการบัญชีม้า แอพพ์เงินกู้เถื่อน Jump money ดอกเบี้ยอภิมหาโหด 3,474.80% ต่อปี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.5 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุม นายรัน (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญามีนบุรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” จับได้บริเวณริมถนนเอเชีย ตำบลบ้านกรด อำเภอบางประอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากเมื่อประมาณปลายปี 2567 มีผู้เสียหายหลายรายได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) ว่าได้กู้ยืมเงินกับ แอปฯ เงินกู้เถื่อน Jump Money ซึ่งพบว่ามีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีการทวงถามหนี้โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. จึงตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบปากคำผู้เสียหาย
จนทราบว่า แอปฯ เงินกู้เถื่อน Jump Money หากจะทำการกู้ยืมเงินได้ จะต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย โดยหากผู้เสียหายกู้ยืมเงินจะมีค่าดำเนินการ และค่าเอกสาร ซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวัน ซึ่งคิดคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยได้กว่าร้อยละ 3,474.80 ต่อปี และหากผิดนัดชำระหนี้ จะมีคนโทรศัพท์มาทวงถามหนี้กับทางผู้เสียหาย และบุคคลใกล้ชิด จนทำให้ผู้เสียหายเดือดร้อน
จึงมาแจ้งความต่อ กก.5 บก.ปอศ. เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ต่อมาเดือน มิ.ย. 2568 พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนสืบสวนจนสามารถขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับนายรัน และกลุ่มขบวนการอีกหลายราย ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมพบว่า นายรัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าในคดี และมีประวัติเกี่ยวกับบัญชีม้าอีกหลายคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงเฝ้าติดตามสะกดรอยหาข้อมูลเพื่อจับกุมผู้ต้องหา เพื่อตัดช่องทางการเงินของกลุ่มแอปฯ เงินกู้ผิดกฎหมายในคดีนี้
ต่อมาตามวันและเวลาที่จับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนทราบจากสายลับ ว่านายรัน มาทำงานร้าน วัสดุก่อสร้างริมถนนเอเชีย ตำบลบ้านกรด อำเภอบางประอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เข้าไปเฝ้าสะกดรอย จนพบเห็นนายรัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและแสดงความบริสุทธิ์ใจ จนเป็นที่พอใจ แล้วตรวจค้นตัวพร้อมแสดงหมายจับดังกล่าวข้างต้น
นายรัน ผู้ต้องหายืนยันว่าตนเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และยังไม่เคยถูกจับดำเนินคดีตามหมายจับนี้มาก่อน พร้อมกับยอมรับว่าตนมีคดีติดตัวในข้อหาบัญชีม้าอีกหลายคดี เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ นายรัน ทราบและนำตัวผู้ต้องหานำส่ง พงส.กก.5 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ