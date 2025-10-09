กองปราบฯ จ่อหมายเรียกพยาน คดีติดสินบน 40 ล้าน รมต.ไชยชนก ส่งทีมสืบลงสถานที่นัดเจรจา

กองปราบฯจ่อหมายเรียกพยานกลุ่มบุคคล แจงข้อเท็จจริงถูกพาดพิงเอี่ยวคดีสินบน 40 ล้าน พร้อมส่งทีมสืบตรวจสอบสถานที่นัดเจรจาด้วย“
กรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี เข้าแจ้งความตำรวจกองปราบปราม กรณีมีผู้มาติดสินบนติดสินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ ตามที่เคยมีการนำเสนอไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ต.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายของกองปราบ อยู่ระหว่างเร่งพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.1 บก.ป. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ๆต่างๆ ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นสถานที่ที่ นายภูวศิษฐ์ หรือ คิว นัดเจรจาพูดคุยกับคนกลาง เรื่องที่จะให้คนกลางนำข้อเสนอสินบน 40 ล้านบาท เพื่อให้หยุดหรือชะลอการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ ในช่วงนี้ ไปเสนอต่อ นายไชยชนก ชิดชอบ ทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่า มีการเจรจาพูดคุยกันที่สถานที่ดังกล่าวจริงหรือไม่
ขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ยังเตรียมออกหมายเรียกเชิญตัวพยานบุคคลต่างๆประมาณ 3-4 คน ที่ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน เพื่อสักถามข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้น ก่อนนำไประกอบสำนวนคดีและพยานหลักฐานต่างๆ รวบรวมส่งต่อให้กับ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไปอีกด้วย
