รอง ผบช.ภ.1 เน้นย้ำจราจร สมุทรปราการ รับมือรถติด – กวดขันวินัยจราจร
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา รอง ผบช.ภ.1 ตรวจเยี่ยม และประชุม หน.จร.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ โดยมี พ.ต.อ.ประภาส มั่งคั่ง รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว และหน.จร. ทุก สภ.ใน ภ.จว.สมุทรปราการ ร่วมประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม กำชับสั่งการและเน้นย้ำ หน.จร. ทุก สภ. ในการทำหน้าที่ในการอำนวยการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือในช่วงที่มีการจราจรติดขัด ให้มีมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหา และให้มีการประสานการทำงานระหว่างพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ และนำเทคโนโลยี มาช่วยงานด้านการจราจร เช่น กล้อง cctv ที่ดูได้แบบ เรียลไทม์ และระบบในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดูตัวอย่างของ สภ.บางแก้ว ที่วางระบบไว้ดีแล้ว โดยให้เข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร และช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ การถวายความปลอดภัยในเส้นทางเสด็จ ให้เรียบร้อย และสมพระเกียรติ และให้ปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์พ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด