บิ๊กต่าย ตั้งทีมโฆษกตร.ชุดใหม่ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. เสริมทีมด้วย 4 รอง

ผบ.ตร.แต่งตั้งทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุดใหม่ ‘พล.ต.ท.ยิ่งยศ’ โฆษก ตร. เสริมทีม 4 รองโฆษก
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 463 / 2568 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Spokesperson of the Royal Thai Police)
พร้อมแต่งตั้งรองโฆษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย
1.พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1) ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร-สื่อสารองค์กรภายใน (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (1) ; Division of Corporate Branding and Internal Communications)
2.พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2) ฝ่ายกิจการบังคับใช้กฎหมาย-อาชญากรรม (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (2) ; Division of Law Enforcement and Criminal Affairs)
3.พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3) ฝ่ายบูรณาการความรู้ – สื่อสารเพื่อสังคม (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (3) ; Division of Knowledge Integration and Public Engagement)
4.พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (4) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (4) ; Division of Foreign Affairs)
พล.ต.ท.ยิ่งยศกล่าวว่า ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมจะเป็นพลังสื่อสารที่ทันสมัย ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ทำหน้าที่เชื่อมโยงตำรวจกับประชาชน ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรตำรวจ