รวบ 2 หนุ่มลักมิเตอร์น้ำเอาทองเหลืองขาย ได้เงิน 800 บ. แบ่งเงินซื้อยาบ้าเสพ อ้างทำไปเพราะตกงาน

สืบลาดกระบังรวบ 2 หนุ่มใหญ่เพื่อนเกลอแก๊งลักมิเตอร์น้ำเอาทองเหลืองขาย อ้างทำไปตกงานหวังหาเงินซื้อยาบ้าเสพ
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.สมคิด ประเชิญสุข ผกก.สน.ลาดกระบัง พ.ต.ท.กอบศักดิ์ โพธิ์วารี รอง ผกก.สน.ลาดกระบัง พ.ต.ท.ฉัตราวุฒิ รักประชา สว.สส.สน.ลาดกระบัง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ลาดกระบัง แถลงจับกุม นายวิชาญ หรือชาญ อายุ 37 ปี และนายทศพล หรือกิ๊ก อายุ 40 ปี พร้อมด้วยของกลางเสื้อคลุมแขนยาวแบบมีฮู้ดสีน้ำเงิน 1 ตัว กางเกงสแล็คยี่ห้อผูนสินสีดำ 1 ตัว เสื้อแขนยาวสีขาว 1 ตัว กางเกงขายาวยี่ห้อคาโก้สีเขียวขี้ม้า 1 ตัว รองเท้าผ้าใบยี่ห้อเดสเซ็นเต้ สีขาว 1 คู่ รองเท้ายี่ห้อคอนเวิร์สสีดำ 1 คู่ กระเป๋าสะพายยี่ห้อ FINIS สีดำ 1 ใบ กระเป๋าสะพาย ยี่ห้อบียอนสีดำ 1 ใบ ร่มสีน้ำตาลดัดแปลงเป็นเสื้อคลุมกันฝน 1 ชิ้น ประแจเลื่อน 1 อัน อะไหล่ที่อยู่ในมิเตอร์น้ำ ถอดทองเหลืองออกแล้ว 4 ชุด รถจักรยานยนต์ยี่ห้อโซนิค สีน้ำเงิน ทะเบียน 6กง-6914 กรุงเทพมหานคร พร้อมกุญแจ 1 คัน จับกุมได้ที่ห้องเช่าไม่มีชื่อ เลขที่ 2 ซอยออนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 12.00 น. และวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 11.30 น.ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงว่ามาตรวัดน้ำได้ถูกลักทรัพย์หลายหลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ลาดกระบัง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านทั้งหมด 8 หลัง จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่าคนร้ายที่ทำการก่อเหตุลักมาตรวัดน้ำไป ทั้ง 8 หลัง มีจำนวน 2 คน โดยได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อโซนิค สีน้ำเงิน มาจอดแอบบริเวณบนฟุตปาธก่อนถึงสะพานข้ามคลองซอยลาดกระบัง 1 และได้พากันเดินตระเวนลักมาตรวัดน้ำตามบ้านเรือนของประชาชนไปเรื่อยๆ ทั้งสิ้น 8 หลัง แล้วพากันเดินกลับมาขี่รถจักรยนต์คันดังกล่าวที่จอดแอบไว้หลบหนีไป
โดยฝ่ายสืบสวนได้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายทั้ง 2 คนขี่รถ จยย.หลบหนี จนจุดสุดท้ายพบว่าขี่เข้าไปในซอยออนนุช 53 จึงได้เข้าไปตรวจสอบภายในซอยดังกล่าวพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อโซนิค สีน้ำเงิน ซึ่งมีตำหนิรูปพรรณตรงกับรถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด จอดอยู่ใกล้กับห้องเช่าไม่มีชื่อเลขที่ 2 อีกทั้งยังพบนายทศพลนอนเล่นอยู่ และ นายวิชาญ นั่งอยู่หน้าห้อง จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม
จากการสวบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทั้ง 2 ให้การยอมรับว่าได้ไปก่อเหตุลักมาตรวัดน้ำตามบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จริง จำนวน 8 หลัง พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดของกลางข้างต้น ทำไปเพราะตกงาน และจะเน้นช่วงเวลาที่ฝนตกในการออกไปก่อเหตุ ซึ่งหลังจากก่อเหตุลักมาตรวัดน้ำมาได้แล้วก็ช่วยกันชำแหละเอาเฉพาะทองเหลืองไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า ได้เงินมาทั้งสิ้น 800 บาท แล้วนำเงินมาแบ่งกัน ส่วนหนึ่งไปซื้อข้าวสาร ที่เหลือเอาไปซื้อยาบ้าจำนวน 5 เม็ด เพื่อมาแบ่งกันเสพ โดยได้ไปซื้อยาบ้ากับนายโจ (ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง) ภายในชุมชนอ่อนนุช 49 จากการตรวจสอบประวัติการกระทำผิด นายวิชาญ เคยถูกจับเรื่องยาเสพติด ข้อหา “จำหน่าย” ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ 3 ปี 3 เดือน พื้นที่ สน.ประเวศ ปี 2563 ส่วนนายทศพล เคยถูกจับเรื่องยาเสพติด ข้อหา “เสพยาเสพติด” ต้องโทษในบำบัดพิเศษกลาง 15 วัน พื้นที่ สน.ประเวศ ปี 2561
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ (มิเตอร์น้ำ) ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือรับของโจร” จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดกระบัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป