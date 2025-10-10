สอบแล้ว 3 ปาก คดีสินบน 40 ล้าน ผบช.ก. ขอเวลาตรวจสอบ ‘คิว’ มีเอี่ยวหรือไม่

ผบช.ก. เผยคืบหน้า คดีติดสินบน 40 ล้าน เรียกสอบพยานแล้ว 3 ปาก จ่อส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน
จากกรณี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าแจ้งความตำรวจกองปราบปราม กรณีนายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ หรือ คิว ผู้ขอติดสินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เผยว่า ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกสอบพยานในที่เกิดเหตุไปแล้วประมาณ 3 คน และยังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน หากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ม.144 ซึ่งเรื่องนี้จะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า ก่อนจะส่งสำนวนให้กับ ป.ป.ช.ตามกรอบระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งความ
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ หรือ คิว นั้น มีความเกี่ยวข้องกับบ่อนกาสิโนทางปอยเปต ประเทศกัมพูชา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์เผยว่า ในส่วนตรงนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางต้องขอตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และกาสิโนหรือไม่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถตรวจสอบประวัติได้ทุกคน หากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป