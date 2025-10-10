ตร.ไซเบอร์ บุกทลาย บริษัทคริปโตเถื่อน รวบ 9 ราย ฟอกเงินให้แก๊งคอล หมุนเวียนเดือนละพันล้าน

ตำรวจไซเบอร์ ทลายบริษัทคริปโตเถื่อน ตามรวบ 9 รายพบฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินหมุนเวียนมหาศาล กว่า 1,000 ล้านต่อเดือน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และ พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. พ.ต.อ.คุณาปะโยขน์ อารียรัตนะณธร ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2 ร่วมแถลงข่าว ตำรวจไซเบอร์ทลายบริษัทคริปโตเถื่อน ตามรวบได้แล้ว 9 รายพบฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินหมุนเวียนมหาศาล กว่า 1,000 ล้านต่อเดือน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้สั่งการให้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการกระทำผิดเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยกรณีนี้ได้มีผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง สูญเงินกว่า 3,000,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2 จึงได้สืบสวนพร้อมทั้งประสานข้อมูลจากทีมสืบสวนทุจริตด้านดิจิทัลฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
พล.ต.ต.ศรายุทธ กล่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้พบข้อมูลสำคัญว่า มีขบวนการได้ใช้บัญชีม้าถอนเงินที่หลอกลวงได้จากธนาคารภายในประเทศไทย จากนั้นได้นำเงินสดไปซื้อเงินสกุลดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน จากบริษัทซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงิน พบว่าบริษัทดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนมหาศาล กว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน
จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน จนพนักงานสอบสวนสามารถขอหมายค้นศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 295/2568 ลงวันที่ 6 ต.ค. 68 ตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ที่บ้านพักอาศัยย่าน ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ พร้อมทั้งตรวจค้นในพื้นที่ กทม., สมุทรปราการ, ราชบุรี, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่ และชลบุรี เป้าหมายจับ จำนวน 11 หมาย จับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย ได้แก่
1. นายชินภัทร อายุ 21 ปี ซีอีโอบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล 2. น.ส.พัชรนาฎ อายุ 35 ปี ทำหน้าที่ ฟอกเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) 3. นายณัฐนันท์ อายุ 35 ปี ทำหน้าที่ เปิดบัญชีม้าและถอนเงินสด 4.นายกฤษฎา อายุ 20 ปี ทำหน้าที่ เปิดบัญชีม้าและถอนเงินสด 5.นายศราวุธ อายุ 31 ปี ทำหน้าที่ ควบคุมบัญชีม้าไปถอนเงินสด และตัดตอนเส้นทางการเงิน 6.น.ส.เดือนฉาย อายุ 48 ปี ทำหน้าที่ เปิดบัญชีม้า 7.นายเกียรติบดินทร์ อายุ 50 ปี ทำหน้าที่ เปิดบัญชีม้า 8.นายทรงยศ อายุ 49 ปี ทำหน้าที่ เปิดบัญชีม้า 9.นายทวีศักดิ์ อายุ 43 ปี ทำหน้าที่ เปิดบัญชีม้า
พร้อมทั้งสามารถตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง, แท๊บเล็ตจำนวน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 22 เล่ม และบัตรกดเงินสด ATM จำนวน 5 ใบ นำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี พร้อมสืบสวนขยายผลและติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการดังกล่าว เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงต่อไป
