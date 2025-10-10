ตร.ไซเบอร์ จับล่วงละเมิดเด็กขายพวงมาลัย-กลุ่มลับ เผยแพร่คลิปอนาจารลงโซเชียล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางออนไลน์ (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. พ.ต.อ.รุ่งเลิศ คันธจันทร์ ผกก.บก.สอท.1 แถลงข่าวจับกุมตัวนายเจตน์ษดา อายุ 59 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้ในบ้านพักพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวน 2 เครื่อง
พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากภายหลังตำรวจได้รับข้อมูลผ่านศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กชายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรวจพบยูเซอร์บัญชีหนึ่งอัปโหลดภาพและวิดีโอในลักษณะอนาจารเด็ก ในระบบคลาวด์จำนวนมาก ระบุอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย จึงประสานให้ตำรวจไซเบอร์สืบสวน
จากการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือ พบไฟล์สื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก จากการสอบถามผู้ต้องหารับสารภาพ ว่าตัวเองครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กจริง รวมทั้งก่อเหตุในชีวิตจริงกับเด็ก ซึ่งจะตระเวนไปตามปั๊มน้ำมัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กผู้ชาย ที่ขายพวงมาลัยหรือเด็กเร่ร่อน เพื่อล่อลวงไปกระทำอนาจาร พร้อมกับให้ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 บก.สอท.2 ยังได้สืบสวนพบแอปพลิเคชันเอ็กซ์ มีพฤติกรรมลักลอบเผยแพร่สื่อลามก และแนบลิงก์เชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ โดยใช้บัญชีว่า Call joy (ไม่นัด ตอบแค่แอคล็อค) ได้เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเป็นบัญชีสาธารณะมียอดผู้ติดตามกว่า 9,000 คน การสืบสวนยังพบว่าได้เปิดกลุ่มรับให้กับสมาชิกในราคา 399 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นช่องทางในการค้าและโฆษณาเว็บพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบบัญชีที่ชื่อว่า “น้องอะตอม” มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกัน คือเผยแพร่คลิปวิดีโอลามกอนาจารแบบสาธารณะ ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 13,000 คน และเปิดกลุ่มรับในราคา 399 บาทต่อเดือน ตำรวจจึงรวบรวมข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถขอศาลอนุมัติหมายจับเจ้าของบัญชี 2 บัญชีนี้ได้
โดยตำรวจได้เข้าวางแผนควบคุมตัวผู้ต้องหา คือนายศรราม อายุ 25 ปี เจ้าของบัญชี Call joy (ไม่นัด ตอบแค่แอคล็อค) ได้ที่บริเวณอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าของบัญชีน้อง”อะตอม“ หรือนางสาวพีรดาอายุ 25 ปี ได้ที่ตำบลบ่างบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดของกลางเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ มีทั้งคลิปวิดีโอและภาพลามกอีกจำนวนมาก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป
นอกจากนี้ ตำรวจไซเบอร์ กลุ่มงานต่อต้านล่วงละเมิดทางเพศเด็กและอินเตอร์เน็ต ได้รับการร้องเรียนว่ามีชายคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพฤติกรรมอนาจารต่อเด็กผู้หญิง 2 คน อายุ 13 ปี และ 9 ขวบ อยู่ในฐานะเป็นลูกเลี้ยง จึงประสานให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าสืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ พบมารดาของลูกสาว แฟนสาวผู้ก่อเหตุบอกว่า ได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้ว
เจ้าหน้าที่จึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านอีกหลังซึ่งอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา จึงพบผู้ต้องหาอยู่ในห้องพร้อมกับพบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ และเอสดีการ์ดความจุขนาด 2 GB อยู่ภายในห้อง ตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่จำนวนมาก จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสาร ว่าตัวเองมีพฤติกรรมกระทำอาจารย์บุตรสาวทั้ง 2 คนภายในบ้านพัก และยังได้บันทึกคลิปภาพวิดีโอเก็บไว้
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาครอบครองสื่อระบบอนาจารเพื่อประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ส่วนเด็กผู้หญิงทั้ง 2 คนตกเป็นผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดฉะเชิงเทราคุ้มครองเยียวยาและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือต่อไป
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า การดำเนินคดีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเพศ ภายใต้ปฏิบัติการ “THE WATCHER” ในการปราบปรามอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำรวจจะดำเนินการปิดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ประเภทนี้ให้มากที่สุด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน