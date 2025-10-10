บอยท่าพระจันทร์ เล็งเอาผิดพวกเกรียน ทำเสียชื่อเสียง ตร.เตือน เดี๋ยวนี้ไม่จบแค่กระเช้า

บอยท่าพระจันทร์ เข้าพบตำรวจไซเบอร์ ลั่นเตรียมเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
บอยท่าพระจันทร์ – เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย หรือ บอย ท่าพระจันทร์ อายุ 45 ปี เซียนพระชื่อดัง เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เพื่อขอคำแนะนำข้อกฏหมายเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ลั่นเตรียมเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ด หากไม่หยุดคอมเมนต์ทำให้เสียหาย
บอย ท่าพระจันทร์ กล่าวว่า วันนี้ยังไม่ได้มาแจ้งความ หรือปรึกษาคดีอะไร แค่มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ เนื่องจากช่วงหลังเวลาตนเองโพสต์เรื่องอะไรก็ตาม ก็จะมีผู้ติดตามจำนวนมาก บางคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสม เราจะมีวิธีแก้ไขหรือทำอะไรได้บ้าง จึงเดินทางมาพบเพื่อขอคำแนะนำ รวมถึงถือโอกาสมาขอดูพระของท่านด้วย และมีบางคอมเมนต์ที่ทำให้เราเสียหายส่วนนี้ก็ต้องแจ้งความแน่นอน เพียงแต่วันนี้ได้เข้ามาดูว่าคอมเมนต์ไหนเข้าข่ายความผิดอะไรบ้าง จากนั้นจะนำไปปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป
เมื่อถามว่าเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้หรือไม่ ทาง บอย ท่าพระจันทร์ กล่าวว่า เป็นส่วนน้อย ที่ผ่านมาตนเคยแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว 1 คน ซึ่งเป็นหัวและศาลสั่งจำคุกไป 32 เดือน แต่ไม่ได้ดำเนินคดีกับคนอื่นๆ ที่อยู่ส่วนหาง แต่ถ้าครั้งต่อไปเห็นว่าคอมเมนต์ไหนที่ดูแล้วมีความเสี่ยง และสามารถเอาเข้าคุกได้ก็จะเอาเข้าคุกทั้งขบวนการแน่นนอน
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า หากคุณบอยมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนนี้ก็เป็นสิทธิของคุณบอย ซึ่งเท่าที่พูดคุยมีเยอะพอสมควร จึงให้คำแนะนำให้ทางคุณบอย รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมแยกแยะความผิดว่าเข้าจะข่ายความผิดใดบ้าง แล้วเข้ามาพบพนะกงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี แต่เมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับที่คุณบอย
ส่วนตอนนี้เราอยู่กับโลกโซเชียล การโพสต์หรือคอมเมนต์ การแชร์ข้อมูลต่างๆต้องระวังเพราะมีกฏหมายที่กำกับอยู่ เช่น หากโพสต์แล้วทำให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ก็จะเข้าข่ายความผิดเรื่องหมิ่นประมาท อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือถ้าเอาภาพไปตัดต่อก็จะเข้าข่ายความผิดมาตรา 16 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
เพราะฉะนั้นจะเล่นโซเชียลมีเดีย จะพาดพิงถึงใคร หรือเห็นทัวร์กำลังไปลงก็ไปร่วมทัวร์กับเขาท่านก็อาจจะถูกดำเนินคดีไปด้วย เดี๋ยวนี้ขอโทษอย่างเดียวไม่พอ ไหว้สวยรวยกระเช้าไม่ได้ มีการรับผิดทางแพ่งอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย เพราะฉะนั้นต้องระวังไม่ให้กระทบสิทธิผู้อื่นด้วย