ผบช.ทท. ลงพื้นที่ตราด – ย้ำความพร้อม ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ช่วงไฮซีซั่น
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พล.ต.ท. ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กก.2 บก.ทท.1 จ.ตราด พร้อมรับฟังบรรยายสรุปมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และรับมอบกระเช้าขอบคุณจากผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ ภายหลังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว( บช.ทท. )ดำเนินคดีกับเพจปลอมที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวให้จองที่พักจนสร้างความเสียหายได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทของตำรวจท่องเที่ยวในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เปิดเผยว่าในช่วง Golden Week (26 ก.ย. – 6 ต.ค. 68) จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 20,000 คนต่อวัน ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงบวกที่สะท้อนถึง “ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย” ของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บช.ทท.สั่งการให้สถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้ง 32 สถานี เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลนักท่องเที่ยว โดยใช้มาตรการเชิงรุกและเทคโนโลยีสนับสนุน เช่น สายตรวจเซกเวย์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกภายในสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
รถโมบายและโดรนลาดตระเวน ตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ระบบกล้อง AI ตรวจจับบุคคลตามหมายจับ เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
พล.ต.ท. ศักย์ศิรา กล่าวย้ำว่า ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมอยู่เคียงข้างนักท่องเที่ยวทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง และจะเดินหน้าพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลกที่นักท่องเที่ยวเลือกมาเยือนด้วยความมั่นใจ