ตำรวจนครบาล ส่งสวาทล้อมกรุง ทลายแหล่งมั่วสุม จับ 88 โจ๋ ยึดยาบ้า-อาวุธอื้อ

ตำรวจนครบาล เปิดยุทธการเด็ดยอดแก๊งโจ๋ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ สวาทสน. ไล่ปิดเมืองทลายแหล่งมั่วสุมทั่วกรุง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผบช.น.ดูแลงานป้องกันปราบปราม พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ผบก.น.1-9 ผบก.สปพ. สนธิกำลังฝ่ายสืบสวน ฝ่ายป้องกันปราบปราม และชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจนครบาล (MPB Basic SWAT) 88 สน. ร่วมกันออกตรวจค้นเป้าหมาย แหล่งซ่องสุมของกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ต.ค.เวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา
จากผลการดำเนินการสามารถตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาได้ 88 ราย ประกอบด้วย อาวุธมีด 35 ราย, อาวุธปืน 1 ราย, สนับมือ 1 ราย, ต่างด้าว 2 ราย, ยาเสพติด(ยาบ้า,ยาไอซ์,เคตามีน) 15 ราย, บุคคลตามหมายจับ 1 ราย, บุหรี่ไฟฟ้า 1 ราย, ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 32 คัน และพบกลุ่มเด็กวัยรุ่นรวมกลุ่ม 7 ราย ทำการจัดทำประวัติข้อมูล
ทั้งนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล บช.น. จะได้ดำเนินการปฏิบัติการตรวจค้นแหล่งมั่วสุมเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มคนที่บรรลุนิติภาวะ เป็นแกนนำเด็กและเยาวชนกระทำความผิดตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถือเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกรุงเทพมหานคร ปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อไป
พล.ต.ท.สยาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมรวมตัวกัน บริเวณจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม การก่อเหตุทะเลาะวิวาท อย่างไรก็ตาม หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งไปยัง สน. ในท้องที่ หรือ โทร 191 ตลอด 24 ชม.