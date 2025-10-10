ศาลอุทธรณ์ชี้ชัด ‘คุณหญิงกอแก้ว-ณพ’ ชำระค่าหุ้นวินด์โดยตรง ‘กฤษณ์-กรณ์’ ไม่ได้ร่วมลงทุน

ศาลอุทธรณ์ยืนชี้ชัด ‘คุณหญิงกอแก้ว-ณพ’ ชำระค่าหุ้นวินด์โดยตรง-ฝั่งครอบครัวณรงค์เดช ‘เกษม’ เป็นตัวแทนคุณหญิง ด้านพี่น้อง ‘กฤษณ์-กรณ์’ ไม่ได้ร่วมลงทุน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น “ยกฟ้อง” คดีพิพาทครอบครัวณรงค์เดช กรณีการถือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) หลังจากพี่น้อง “นายกฤษณ์ และนายกรณ์ ณรงค์เดช” ฟ้องนายณพ ณรงค์เดช อ้างสิทธิในหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์
โดยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า นายณพเป็นผู้ชำระเงินค่าหุ้นโดยตรง ขณะที่โจทก์ทั้งสองคือ นายกฤษณ์ และนายกรณ์ ณรงค์เดช ไม่ปรากฏหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กล่าวอ้าง และข้อตกลงการจัดสรรหุ้นที่โจทก์อ้างอิงก็ไม่สามารถบังคับได้ นอกจากนั้น ศาลอุทธรณ์ยังวินิจฉัยด้วยว่า นายเกษม ณรงค์เดช เป็นผู้ถือหุ้นพิพาทแทนคุณหญิงกอแก้ว โดยมีการตกลงกันว่าจะไม่เปิดเผยชื่อตัวการที่แท้จริง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกเมียขับรถทิ้งตาวัย 80 ไว้หน้าบ้านน้องชาย ญาติบอกเสียชีวิตแล้ว ไม่ให้เข้าบ้าน ต้องอดอยากริมถนน
- ผบ.ตร. เข้มจัดการนอมินี สั่งสอบถือครองที่ดินแทนต่างชาติ เกาะพะงัน-สมุย
- บุกจับแก๊งคอลจีน ฟอกเงินซื้อทองแท่ง มูลค่า 2.7 ล้าน กลางห้างดัง
- คืบหน้า ซ่อมถนนทรุดตัว ผู้รับจ้างลุยรื้อ อาคารสน.สามเสน ขุดเจาะสำรวจดินเสร็จแล้ว 3 หลุม ดำเนินการอีก2