บุกจับแก๊งคอลจีน ฟอกเงินซื้อทองแท่ง มูลค่า 2.7 ล้าน กลางห้างดัง

บช.น. จับกุมแก๊งคอลชาวจีนกับพวก ร่วมกันฟอกเงิน ยึดทองคำแท่งได้ จำนวน 47.5 บาท มูลค่า 2,700,000 บาท พร้อมของกลางหลายรายการ
ตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ให้ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุหลอกลวงในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4, พ.ต.อ.ฤทธิ์ ปานดำ รอง ผบก.สส.บช.น., พ.ต.ต.อิสเรศ ปาลาพงศ์รอง ผบก.สส.บช.น. และ พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4
กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับการประสานงานจาก WARROOM สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่ามีการโอนเงินสั่งซื้อทองคำโดยผิดปกติ แล้วจะเดินทางมารับทองคำที่ห้างทองแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนครบาลจึงร่วมวางแผนเพื่อสืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิด โดยวางกำลังรอและเฝ้าสังเกตกลุ่มผู้ต้องหาที่จะเดินทางมารับทองคำที่ได้ซื้อไว้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมซึ่งประจำอยู่บริเวณห้างทอง ณ ห้างซีคอนสแควร์ ได้สังเกตเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ซึ่งมีชายชาวจีนมีพฤติการณ์คล้ายการสั่งการ จึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องตามที่ Warroom สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลทราบ
เมื่อกลุ่มผู้ต้องหาได้เข้าทำธุรกรรมภายในห้างทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปแสดงตนขอตรวจสอบ
เมื่อไปถึงปรากฏว่าพบ
1.นายสมบัติ (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้ารับเงิน,
2.นางสาวชัญญานุช (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ทำหน้าที่เป็นคนควบคุมม้าซื้อทอง (สามารถสื่อสารภาษาจีนได้)
3.นางสาววรรณิภา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ทำหน้าที่เป็นคนควบคุมม้าซื้อทองอยู่ภายในร้านทอง
ซึ่งทั้งสามคนกำลังทำธุรกรรมภายในห้างทองดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทั้งสามกำลังดำเนินการ จากการสอบถาม นายสมบัติให้การว่า ได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้มาทำธุรกรรมซื้อทอง โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในการซื้อทองคำ จำนวน 3,000 บาท
นางสาวชัญญานุช และนางสาววรรณิภา ให้การรับว่า ตนมีหน้าที่หาบัญชีม้ารับเงิน และเป็นผู้ควบคุมบัญชีม้ามาทำธุรกรรมถอนเงิน หรือนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงไปแปรสภาพด้วยการซื้อทอง และนำเงินหรือทองไปส่งให้กับกลุ่มคนร้ายต่อไป
นางสาววรรณิภาให้การว่า ตนมีหน้าที่ในการเป็นธุระ จัดหา รวบรวมบัญชีม้าพร้อมตัวบุคคลเจ้าของบัญชีในฝั่งประเทศไทย จากนั้นจึงส่งตัวเจ้าของบัญชีพร้อมบัญชีม้าข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยหัวหน้าจะเป็นผู้ควบคุม จัดสรรบุคลากรในการพาบัญชีม้าข้ามแดนต่อไป
สวนนางสาวชัญญานุชให้การรับว่า ตนมีหน้าที่หลักคือการดูแลบุคลากรในฝั่งประเทศกัมพูชา โดยตนเป็นลูกน้องของนางสาววรรณิภา ได้รับส่วนแบ่งผลตอบแทนจากนางสาววรรณิภา และในปัจจุบันตนได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมขบวนการกับนางสาววรรณิภา ในการจัดหาบัญชีม้า
จากนั้น นางสาวชัญญานุช และนางสาววรรณิภา ได้สมัครใจพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบกับ MR. XIONG ZHIRONG สัญชาติจีน ซึ่งนั่งรอรับทองอยู่ที่ร้านกาแฟ ชื่อ Tim Hortons สาขาซีคอน สแควร์ ชั้น 2 โดย MR. XIONG ZHIRONG ทำหน้าที่เป็นคนคอยเฝ้าสังเกตการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสามคนนำเงิน หรือทองที่ได้จากการกระทำผิดหลบหนีไปเป็นของตนเอง
จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน มายังสถานีตำรวจนครบาลประเวศ โดยพนักงานสอบสวนได้กล่าวหาว่า “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน”
จากการตรวจสอบในระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TPO) ยังพบเรื่องรับแจ้งในระบบ (Case ID) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนร้ายกลุ่มดังกล่าว จำนวน 95 เรื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท และพบเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 19 เรื่อง มูลค่าความเสียหายกว่าล้านบาท และยังคงอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งเชื่อว่าจะพบเรื่องรับแจ้งในระบบ (Case ID) เพิ่มเติมอีกมาก
อนึ่ง ในคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดทองคำแท่ง จำนวน 47.5 บาท มูลค่า 2.7 ล้านบาท พร้อมด้วยรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และรถยนต์ HYUNDAI รุ่น H-1 จำนวน 2 คัน และของกลางรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ