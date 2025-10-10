คืบหน้า ซ่อมถนนทรุดตัว ผู้รับจ้างลุยรื้อ อาคารสน.สามเสน ขุดเจาะสำรวจดินเสร็จแล้ว 3 หลุม ดำเนินการอีก2

คืบหน้า ซ่อมถนนทรุดตัว ผู้รับจ้างลุยรื้ออาคารสน.สามเสน ขุดเจาะสำรวจดินเสร็จแล้ว 3 หลุม ดำเนินการอีก2
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะสำรวจดิน และจะดำเนินการเติมวัสดุเกร้าท์ (Grouting) เพื่อเสริมเสถียรภาพของดินและเพิ่มความแข็งแรงของทรายที่ทำการถม โดยในปัจจุบันสามารถดำเนินการขุดเจาะสำรวจดินแล้ว จำนวน 3 หลุมเจาะ โดยอยู่ระหว่างขุดเจาะหลุมเจาะที่ 4 และหลุมเจาะที่ 5
ในส่วนของอาคาร สน.สามเสน กำลังดำเนินการรื้ออาคารอย่างต่อเนื่อง วันนี้ได้ดำเนินการรื้อบริเวณกันสาดด้านบน (ฝั่งขวา) ของตึกสำนักงาน โดยใช้โรบอตในการรื้อถอน รวมถึงได้มีการมอนิเตอร์อาคาร สน.สามเสน ตลอดเวลาเพื่อวัดค่าการทรุดตัวของอาคาร
ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินงานอัดฉีดวัสดุเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินด้วยแรงดันต่ำ (Low Pressure Grout) เพื่อเป็นการเสริมเสถียรภาพของดิน
ทั้งนี้ ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารแฟลตตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงกับ สน.สามเสน และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป