ลูกเมียขับรถทิ้งตาวัย 80 ไว้หน้าบ้านน้องชาย ญาติบอกเสียชีวิตแล้ว ไม่ให้เข้าบ้าน ต้องอดอยากริมถนน
เรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 คุณตาวาริน (สงวนนามสกุล) อายุ 80 ปี ถูกลูกและภรรยา พามาปล่อยทิ้งไว้ในสภาพอิดโรยและหิวโหย บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในซอย 52 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางความไม่ต้อนรับจากญาติฝั่งน้องชายที่บ้านอยู่ในซอยดังกล่าว
จ่าคิงส์ แตงทิม เปิดเผยว่า คุณตาวาริน ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกลูกและภรรยา ขับรถพามาทิ้งไว้หน้าบ้านน้องชาย ซึ่งทราบว่าน้องชายของคุณตาได้เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อคุณตาพยายามเข้าไปพึ่งพาญาติกลับไม่ยอมให้เข้าบ้าน ทำให้คุณตาต้องเผชิญชะตากรรมอย่างเดียวดายริมถนน ในสภาพที่ร่างกายอ่อนแรงและไม่ได้ทานอาหาร
พลเมืองดีแจ้งมาที่ตน จึงได้ประสานไปที่ พม. และได้เข้าแจ้งเรื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาดูแลเบื้องต้น และได้ติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือตามมนุษยธรรมต่อไป
โดยปัจจุบันคุณตาวาริน ได้ถูกนำมาพักรอความช่วยเหลืออยู่ที่ “บ้านจ่าคิงส์”
ล่าสุดได้ประสานไปยัง นายกองตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณลุงอย่างเร่งด่วน
“ทาง พม.ได้รับเรื่องแล้ว และจะเข้ามารับตัวคุณลุงไปดูแลต่อในช่วงเที่ยงวันนี้” จ่าคิงส์กล่าว
ซึ่งสร้างความโล่งใจให้กับพลเมืองดีและผู้ที่ติดตามข่าวสารถึงชะตากรรมของคุณลุง 80 ปี ที่ถูกทอดทิ้งอย่างน่าเวทนา
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้จุดประเด็นให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุในครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหดหู่และเป็นคดีความได้ตามกฎหมาย การกระทำที่ไร้ซึ่งความเมตตาต่อบุพการีในยามชรานี้ สร้างความสะเทือนใจและเรียกร้องให้มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ทอดทิ้งคุณตาวาริน ต่อไป