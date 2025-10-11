รวบไรเดอร์แอพพ์ดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าซุกกล่องข้าว ยึดของกลางเพียบ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 ว่าที่ พ.ต.อ.วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.2 ร.ต.อ.ฐิติวัฒน์ วรรณทอง รอง สว.กก.1 บก.สอท.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.2 จับกุมตัวนายวิษณุ (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหน้าตึกพลัมคอนโดปาร์ครังสิต 1A ม.4 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยของกลาง เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า 1 เครื่อง บุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง 9000 คำ 3 เครื่อง บุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง 12,000 คำ 1 เครื่อง บุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง 20,000 คำ 1 เครื่อง หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า16 หัว
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.2 สืบทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า จะนำบุหรี่ไฟฟ้ามาส่งให้กับลูกค้าที่บริเวณริมถนนสาธารณะหน้าตึก โดยอำพลางบรรจุมาในกล่องโฟมใส่อาหาร หรือกล่องบรรจุไอศครีม จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบและได้ทำการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อซุ่มดูบริเวณใกล้กับสถานที่ดังกล่าว ต่อมาพบว่ามีบุคคลมีลักษณะต้องสงสัยได้ขับขี่รถจักรยายนต์เข้ามา โดยมีกระเป๋าส่งของสีเขียว
จากนั้นผู้ต้องสงสัยได้นำ กล่องใส่อาหารภายในบรรจุเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าไปวางใว้ที่บริเวณใต้อาคาร และได้นำกล่องใส่อาหารภายในบุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง 9000 คำไปวางใว้ที่บริเวณใต้อาคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมตัวนายวิษณุ ตรวจค้นพบของกลาง เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าดูดแล้วทิ้ง หัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า
จากการสอบสวนนายวิษณุ ให้การยอมรับว่า ตนเองไปรับของจากคนรู้จักของทั้งหมด เพื่อนำมาส่งให้ลูกค้าที่สั่งโดยคนรู้จักได้นำบุหรี่ไฟฟ้าและหัวพอต นำไปใส่ในกล่ออาหาร หรือ กล่องไอศกรีม เพื่อปิดบังไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็น โดยคนรู้จักจะให้กลุ่มส่งของออนไลน์ ที่มีกลุ่มรับงานพวกนี้จะรู้จักกันดี นำส่งบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า หรือพวกหัวพอต นำ้ยาบุหไฟฟ้าของดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากร จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.ส่งสายลับหญิงตีสนิท ก่อนจับ 2 แรงงานเมียนมา ค้ายาบ้าเม็ดละ 100 บาท พบอยู่เกินกำหนด
- น้องชายสุดทน พี่สาวถูกผัวซ้อมเป็นกระสอบทรายนาน 30 ปี คว้าขวานจามหัวพี่เขยดับ
- ประกันสังคม รุดช่วยทายาท 2 ผู้เสียชีวิตน้ำท่วมอยุธยา มอบเงินเยียวยารวมกว่า 1.5 แสนบาท
- นักวิชาการ เปิด 3 มหาวิกฤตปัญหาการศึกษา แนะ 5 แนวทางเร่งแก้