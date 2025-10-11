ตม.สมุทรสาคร ทลายเครือข่าย ต๋อง ขั้นเทพ หัวหน้ากลุ่มวัยรุ่นเมียนมา พร้อมยึดยาบ้ากว่า 2,500 เม็ด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.ท.เศรษฐพงศ์ ชูเมือง รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสาคร
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ติดตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดฉายา “ต๋อง ขั้นเทพ” หรือ นายโม แทค อู ลูกหลานแรงงานชาวเมียนมาที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย พูดได้ทั้งไทยและเมียนมา มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวมาเป็นเวลานาน โดยไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่
โดยพบว่าผู้ต้องหาได้รวบรวมกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเชื้อสายเมียนมา ซึ่งเกิดในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นผู้ลำเลียงและกระจายยาเสพติด โดยใช้วิธีจำหน่ายแบบ “เครดิตยา” ให้กับสมาชิกในเครือข่ายจากการขยายผล สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก 4 ราย ได้แก่ 1.นายโม แทค อู หรือ “ต๋อง ขั้นเทพ” 2.MR. THAE LIEA อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา 3.MR. KYAW YE อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา 4.MR. THAW ZIN อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมา พร้อมของกลาง ยาบ้าชนิดเม็ดกลมแบนสีส้ม มีอักษร “WY” ปรากฏอยู่บนเม็ด รวมกว่า 2,500 เม็ด
โดยกล่าวหาว่าจำหน่ายโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป