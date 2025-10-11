รวบ 2 สมาชิกแก๊งปลอมเพจชาดัง หลอกลงทุน รับพาบัญชีม้าถอนเงินวันละ 10 ล้าน

รวบ 2 สมาชิกแก๊งมิจฉาชีพปลอมเพจชาตรามือ ตุ๋นลงทุน รับตระเวนเงินสดวันละกว่า 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายสมชัย อายุ 27 ปี และ นายมงคล อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ,สมคบฟอกเงิน และ ร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมนายสมชัย ได้ที่ บริเวณด้านหน้า สน.สุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. ส่วนนายมงคล จับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพ สร้างเพจเฟซบุ๊กชาตรามือปลอมขึ้นมา ยิงแอดโฆษณาชักชวนผู้คนให้นำเงินมาร่วมลงทุน โดยช่วงมีแรกมีการจ่ายผลตอบแทนจริง เพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจ นำเงินมาลงทุนเพิ่ม ก่อนจะเชิดเงินทั้งหมดหนีหายไป ที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อสูญเงินรวมกันเป็นจำนวนมาก กระจายเข้าแจ้งความไว้ตามที่ต่างๆจนมีกทรออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมาก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่า นายสมชัย และ นายมงคล ผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ที่อยู่ร่วมในขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เป็นคนควบคุมบริหารจัดการบัญชีม้า รวมถึงเป็นคนคอยตระเวนถอนเงินสดตามธนาคารต่างๆ ปัจจุบันได้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ กทม. จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ในที่สุด
สอบสวนทั้งสองรายให้การรับสารภาพ โดยนายสมชัย ยอมรับว่า เป็นผู้พาบัญชีม้าไปตระเวนถอนเงินวันละกว่า 10 ล้านบาท จากนั้นจะนำไปส่งที่ร้านรับแลกคริปโตเถื่อนสกุล USDT ย่านห้วยขวาง โดยจะได้รับค่าจ้างวันละ 3,000-5,000 บาท ส่วนนายมงคล รับว่า เป็นคนตระเวนไปตามตู้ ATM เพื่อถ่ายคิวอาร์โค้ด สำหรับถอนเงิน แล้วส่งให้บัญชีม้าสแกนคิวอาร์โค้ดจากระยะไกล เพื่อทำการถอนเงินและนำไปส่งให้ผู้ร่วมขบวนการ เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป