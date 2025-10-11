วงจรปิดมัดแน่น หนุ่มจีนฉกทอง 2 บาท ร้านดังวังบูรพา เจ้าตัวยันบริสุทธิ์ แต่ขอจ่ายชดใช้
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รองผบก.น.6 พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ไพศาล เดชกัลยา รองผกก.สส.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.เดชา พรมโสภา สว.สส.สน.พระราชวัง พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.พระราชวัง ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายหลี่ จูโชว (MR.LI ZHUSHOU) อายุ 59 ปี สัญชาติ จีน ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลแขวงดุสิต ที่ จ.208/2568 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ข้อหาลักทรัพย์จับกุมบริเวณภายในล็อบบี้ ชั้น 12 ของ โรงแรมแห่งหนึ่ง ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครวันที่ 10 ต.ค.เวลาประมาณ 17.30 น.
สืบเนื่องจากผู้รับมอบอำนาจร้านทองเข้าย่านวังบูรพา เข้าแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวนสน.พระราชวัง หลังเมื่อวันที่ 8 ก.ย.68 เวลาประมาณ 15.15 น. ที่ผ่านมา ทางร้านได้ตรวจเช็กสต๊อคสินค้า ที่ได้จำหน่ายไป พบว่า ได้มีสร้อยข้อมือทองคำ หนัก 2 บาท มูลค่า 111,280 บาท หายไปจำนวน 1 เส้น จึงได้ไปตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดภายในร้าน พบว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.08 น. ได้มีลูกค้าเป็น ชายไม่ทราบชื่อ สวมกางเกงขายาว สีเทา เสื้อยืดลายน้ำเงินคาดขาว สวมหมวกแก๊ปสีดำ พูดภาษาจีน เดินเข้ามาในร้านทำทีขอดูสร้อยข้อมือทองคำ ขณะกำลังเลือกดูข้อมือทองคำ ได้ใช้มือซ้ายกำเอาสร้อยข้อมือทองคำไว้ จากนั้นได้ทำทีเอามือข้างที่กำสร้อยข้อมือทองคำล้วงไปในกระเป๋ากางเกง นำเอาสร้อยข้อมือทองคำใส่ในกระเป๋ากางเกง
จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการคดี ชุดสืบสวน สน.พระราชวัง ดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดในคดีนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายซึ่งภายหลังที่ ชุดสืบสวน สน.พระราชวัง ได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงได้ร่วมกันวางแผนในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด มีพยานหลักฐานตามภาพวงจรปิดภายในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเห็นพฤติกรรมของผู้ที่ก่อเหตุ
จากการตรวตสอบพฤติการณ์ดังกล่าวมีการลักทรัพย์เอาสร้อยข้อมือทองคำของผู้เสียหายไปจริง และมีภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุ ปรากฎตามเอกสารรายงานสืบสวน และจากการสืบสวนหาข่าว พบว่าผู้ต้องหาได้เข้าพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมดังกล่าวดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ และได้ทำการสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโรงแรม ทราบว่าเป็นข้อมูลผู้ต้องหา จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อมาพนักงานสอบสวน และต่อมา พนักงานสอบสวนได้ไปขออนุญาตศาลแขวงดุสิต ออกหมายจับข้อหา ลักทรัพย์
ต่อมา เวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 10 ต.ค. 2568 ผู้ต้องหาได้มาปรากฏตัวบริเวณล็อบบี้ ชั้น 12 ภายในโรงแรมดังกล่าว ถนน ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะตำหนิรูปพรรณใบหน้าตรงกันกับบุคคลตามหมายจับ จากนั้น พ.ต.ท.ไพศาล เดชกัลยา รองผกก.สส.สน.พระราชวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ และได้วางแผนพร้อมเดินทางไปยังสถานที่บริเวณดังกล่าว
จากนั้น เวลาประมาณ 17.30 น.ของวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ปรากฏพบ ผู้ต้องหาจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ก่อนควบคุมมาที่ห้องปฏิบัติการสืบสวน สน.พระราชวัง และได้จัดทำบันทึกการจับกุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้ง เจ้าหน้าที่สถานทูตจีน จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าตนเป็นชาวเมืองหูหนานเดินทางมาดูทองร้านดังกล่าวจริงโดยไม่ได้ก่อเหตุดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย จากการตรวจสอบข้อมูลเดินทางเข้าออกเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ไม่เกิน 3 วันเดือน วันก่อเหตุได้เตรียมเสื้อผ้ามา 2 ชุด ก่อเหตุเสร็จบินกลับประเทศทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวผู้ต้องหา ส่ง พนักงานสอบสวนสน.พระราชวัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน ถึงปัตตานี ถกหน่วยงานความมั่นคง รับฟังแผนปฎิบัติการปี 69
- รมต.อรรถกร เช็กฟิตทัพซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ ยืนยันสระว่ายน้ำเสร็จทัน-จัดแข่งขันได้มาตรฐานสากล
- ฝ่ายค้านฟาด! ‘ตลกร้าย’ ปธน.มาครง ตั้ง ‘เลอกอร์นู’ นายกฯฝรั่งเศส หลังลาออกได้ 4 วัน
- กรมจัดฯ ลุยตรวจโรงงาน จ.ชลบุรี เจอนายจ้างไม่แจ้งต่างด้าวออกจากงาน 92 คน จ่อปรับตามกฎหมาย