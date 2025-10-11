นักท่องเที่ยว ร้องถูกมาเฟียต่างชาติโกงรูดบัตร ขายสินค้าไม่มีอย. กลางซอยนานา สุขุมวิท

นักท่องเที่ยว ร้องถูกมาเฟียต่างชาติโกงรูดบัตร ขายสินค้าไม่มี อย. กลางซอยนานา สุขุมวิท
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นักท่องเที่ยวสัญชาติตะวันออกกลางร้องเรียน หลังถูกบุคคลในร้านซอยสุขุมวิท หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเรียกซอยนานา ซึ่งอยู่ตามหน้าร้านออกอุบายหลอกล่อให้เข้ามาภายในร้าน ก่อนพูดจาหว่านล้อมเกลี่ยกล่อมใช้กลอุบายต่างๆ ก่อนนำขวดยาอ้างว่าเป็นยาสมุนไพร ลดความอ้วน ปลูกผม บำรุงสุขภาพ เสริมสรรพคุณทางเพศ เป็นต้น โดยระหว่างอยู่ภายในร้านจะถูกกลุ่มบุคคลพูดจาสรรพคุณยาที่นำมาให้ดู และทดลองผสมน้ำให้ดื่มก่อนจะเกิดอาการคล้ายคนหมดสติ
นักท่องเที่ยวเล่าว่า ช่วงระหว่างตั้งสติได้ก็ถูกกลุ่มบุคคลหลอกล่อให้ซื้อสินค้าดังกล่าว เมื่อตรวจสอบเลขของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าเป็นของปลอม ไม่มีเลขจดทะเบียนตำหรับยา
จากการตรวจสอบกับแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นชาวอัฟกานิสถาน ประมาณ 2-300 คน เข้ามายึดครองพื้นที่ซอยนานา ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ตรวจสอบข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่วีซ่าขาด ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คอยทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าชาวตะวันออกกลาง ดูไบ อาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
เมื่อลูกค้าถูกต้อนเข้าร้านก็จะนำสินค้าอ้างสรรพคุณยาต่างๆ มาบังคับขาย โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าก็จะใช้บัตรเครดิตรูดจ่ายชำระเงินสูงจากราคาขายเกินความจริง เมื่อผู้เสียหายมีการท้วงติงก็ถูกบ่ายเบี่ยง
เมื่อนักท่องเที่ยวหาข้อมูลเข้าแจ้งความก็ถูกโน้มน้าวว่าเป็นคดีแพ่งต้องใช้เวลา ทำให้นักท่องเที่ยวผู้เสียหายไม่สามารถอยู่รอการดำเนินคดีได้ สุดท้ายไม่ได้เงินที่รูดบัตรเกินคืน เนื่องจากต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง