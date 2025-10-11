กลุ่มคนเสื้อแดง รวมตัวทำกิจกรรมหน้าเรือนจำ ส่งเสียงข้ามกำแพงให้กำลังใจ ‘ทักษิณ’
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม ที่ บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมแสดงออกและให้กำลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม โดนมี นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ เดินทางมาให้กำลังใจกลุ่มคนเสื้อแดง
โดยบรรยากาศมีการเล่นดนตรีสลับการปราศรัยของกลุ่มคนเสื้อแดงวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงมาส่งพลังความรักความศรัทธาที่มีต่อนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนายกในดวงใจของพวกเราให้รับรู้ว่าพวกเรารากหญ้าคนเสื้อแดงยังรักศรัทธา เชื่อมั่นในตัวท่านไม่เปลี่ยนแปลง และพร้อมอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา สิ่งแรกที่ทำให้รักศรัทธาและเชื่อมั่นคือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เพราะสิ่งนี้ทำให้รับรู้ได้ว่าประชาชนทุกคนในแผ่นดินนี้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นความรักความห่วงใยของท่านที่มีต่อประชาชน วันนี้เราเชื่อมั่นว่าประชาชนต้องรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นเป็นความอยุติธรรมหรือยุติธรรมกันแน่ อยากให้แผ่นดินสงบ โดยนายกทักษิณเป็นวีรบุรุษในดวงใจที่รักประชาชนและรักแผ่นดิน กลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาในวันนี้ได้ร่วมกันตะโกนส่งกำลังใจว่า เรามาให้กำลังใจนายกทักษิณ