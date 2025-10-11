รวบคาบ้าน โจรทำทีขอดูสร้อยพระ ก่อนใช้ปืนจี้ ปลดจากคอผู้เสียหาย พบคดีติดตัวเพียบ

สืบโคกครามรวบหนุ่มนักเสพพกปืนพาแฟนไปเซเว่น เห็นผู้เสียหายใส่พระเครื่องมูลค่า 3 แสนทำทีเข้าขอดู ก่อนกระชากหนี พบประวัติคดีอื้อ มีหมายจับร่วมลักทรัพย์-แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่
เมื่อเวลา 06.25 น. วันที่ 11 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พร้อมด้วยพ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส.สน.โคกคราม พ.ต.ต.วัรัณธรณ์ ภิราษร สว.กก.บก.น.2 พร้อมกำลังชุดสืบสวนสน.โคกคราม และชุดสืบสวนบก.น.2 ติดตามเหตุชิงทรัพย์พระเครื่อง 5 องค์ มูลค่าประมาณ 300,000 บาท บริเวณร้านสะดวกซื้อ ภายในซอยรามอินทรา 58 แยก2 หลังสินแพทย์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพทหานคร เมื่อเวลา 06.25 น.ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบนายผู้เสียหายแจ้งว่า ตนได้จอดรถซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อสาขาดังกล่าว พบชาย 1 คนสวมหมวกกันน็อคเต็มใบ สักลายบริเวณต้นขา พร้อมผู้หญิง 2 คนสวมใส่กางเกงขาสั้นนั่งซ้อนท้าย จยย.ฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์มาซื้อของที่ร้านนี้ด้วย ระหว่างที่ผู้ชายจอดรอผู้หญิงทั้ง 2 คนซื้อของได้เดินปรี่เข้ามาขอชมพระในคอของผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายไม่ยินยอม ผู้ก่อเหตุจึงได้โชวปืนบริเวณเอวของผู้ก่อเกตุพร้อมทั้งกระชากสร้อยคอเพื่อชิงทรัพย์ และรอผู้หญิงซื้อของเสร็จจึงขับรถหลบหนีออกไปจากบริเวณดังกล่าว
ล่าสุดเวลา 17.00 น. ชุดสืบสวนสน.โคกคราม ได้เร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีแล้ว จากการตรวจสอบพบผู้ก่อเหตุดังกล่าวทราบชื่อคือ นาย วิศิษฎ์พงษ์ อายุ 34 ปี จับกุมตัวได้พร้อมของกลางพร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้นแบบรีวอลเวอร์ ยี่ห้อสมิทแอนด์เวสสัน ขนาด .38 นิ้ว หมายเลขทะเบียนปืน กท.19004699 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน ขนาด .38 นิ้ว 15 นัด สร้อยคอโลหะคล้ายเงิน (ลักษณะขาด) 1 เส้น พระลักษณะสี่เหลี่ยมคล้ายพระสมเด็จ 1 องค์ รูปหล่อขนาดเล็ก คล้ายพระหลวงพ่อเงิน 2 องค์ พระลักษณะสามเหลี่ยมคล้ายพระนางพญา สีเขียว 1 องค์
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น NMAX สีดำ-เทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมกุญแจ 1 คัน เสื้อคลุม แขนยาว สีดำ 1 ตัว กางเกง ขาสั้น 1 ตัว หมวกนิรภัย สีเทาดำ จำนวน 1 ใบ รองเท้าสวมลำลอง ยี่ห้อ OULISASI 1คู่ จับกุมได้ที่หน้าบ้านพัก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ตนได้โชว์ปืนตอนลงจากรถจยย.เข้าไปที่ร้านค้าดังกล่าวและเอาอาวุธปืนไปเก็บที่รถ ก่อนที่จะเดินไปหาผู้เสียหายแล้วบอกว่าผมขอได้ไหมที่คอ จังหวะผู้เสียหายถามมีอะไรหรือไม่ เขาไม่ตอบจึงดึงสร้อยออกมา
จากการตรวจสอบพบว่าเคยถูกจับกุมมีหมายจับติดตัวคดีร่วมกันชิงทรัพย์ 1 คดี สน.คันนายาว มีเสพยาเสพติด 2 คดี สน.ทองหล่อ และเคยถูกจับกุมคดีร่วมกัน ลักทรัพย์ โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจ หรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม 1 คดี สน.พระโขนง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตามหมายจับร่วมกระทำความผิดฐาน ชิงทรัพย์ โดยมีและใช้อาวุธปืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมาย