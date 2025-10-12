หนีไม่พ้น! ตำรวจรวบตัว โอ๊ต สามชุก ชักอีโบ๊ะยิงคนรักแฟนเก่าดับคารถ
จากกรณีตำรวจ สภ.สามชุก สุพรรณบุรี รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกัน และมีการเสียชีวิต ที่บริเวณริมถนนหน้าบ้านหมู่ที่ 8 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เมื่อได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบพบ นายภูริวัฒน์ รัตนปาน อายุ 31 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน สุพรรณบุรี โดยมีบาดแผลจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่จุดสำคัญหลายแห่งตามร่างกาย จากการสอบปากคำพบว่าแฟนเก่าของหญิงคนสนิทเข้ามาทำร้ายช่วงเย็นวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี สั่งการ พ.ต.อ.พีระ อัศวพิบูลย์ผล ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยสืบสวน สภ.สามชุก สืบสวน กก.2 บก.สส.ภ.7 และสืบ จ.สุพรรณบุรี ร่วมกันจับกุม นายกรฤทธิ อายุ 23 ปี หรือโอ๊ต สามชุก บริเวณริมถนนเส้นทางตลาดบ้านทึง-หนองบัวทอง หมูที่ 4 ต.กระเสียว อ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมเวลา 21.00 น. ที่ผ่านมา ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ ยิงนายภูริวัฒน์ จำนวน 2 นัด และได้วิ่งหลบหนีไป กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งได้ทำการปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุ และได้ดำเนินการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาเพื่อดำเนินคดี
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่า นายกรฤทธิหลบหนีอยู่ที่บริเวณริมถนนเส้นทางตลาดบ้านทึง-หนองบัวทอง หมู่ที่ 4 ต.กระเสียว อ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี จึงได้ออกติดตามพบเห็นตัว นายกรฤทธิ แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าทำการจับกุมตัว รับสารภาพยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวจริงเนื่องมาจากสาเหตุหึงหวงภรรยาเก่าและมีปากเสียงกับผู้ตายมาก่อน จึงได้ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นและได้นำไปเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุ ที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณหลังบ้านตนเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามชุก ดำเนินคดีตามกฎหมาย