พล.ต.อ.สำราญ ลุยชายแดนสระแก้ว คุมเข้มสถานการณ์ไทย-กัมพูชา สร้างขวัญ จนท.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มีความห่วงใยประชาชนและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ดูแลงานด้านความมั่นคง และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.(สมช.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ขวัญกำลังใจและควบคุมการปฏิบัติงาน อีกทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยตำรวจในพื้นที่ พร้อมทั้งหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จัดกำลังพล สนับสนุนการปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลและควบคุมสถานการณ์ และย้ำกับกำลังพลทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่การทางยุทธวิธีตามหลักสากล ด้วยความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ อดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุ และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและรักษาอธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าว และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ระมัดระวังการเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน สร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ โดยสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1599 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ