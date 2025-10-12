รวบบาร์โฮสพม่าถือมีดไล่ฟันหนุ่มชาติเดียวกัน หึงหวงหลังดอดไปเที่ยวกับแฟนเก่า

สืบวังทองหลาง-สืบ 4 รวบไอ้ยอดเป๋ บาร์โฮสพม่าถือมีดไล่ฟันหนุ่มชาติเดียวกันเหตุหึงหวงหลังดอดไปเที่ยวกับแฟนเก่า
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.อภิโชค ขนบดี รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง ชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง และชุดสืบสวนบก.น.4 ร่วมกันจับกุมนายจาย ลู่ มัส (MR. JAI LU MAT) อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลอาญาเลขที่ 5921/2568 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2568 ในข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส”ห้องเลขที่ 205 แก้วประสิทธิ์แมนชั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2568 เวลา 21.30 น.ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.เจษฎา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2568 เวลาประมาณ 01.45 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายกัน ที่บริเวณซอยลาดพร้าว 98 ภายหลังทราบว่า ผู้บาดเจ็บคือนายเปา ชาวเมียนมา โดยขณะเกิดเหตุ นายเปากำลังเดินอยู่ภายในซอยลาดพร้าว 98 ได้มีชายชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อ เดินตามมาทางด้านหลังแล้วใช้ของมีคมฟันเข้าที่หลังและศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะวิ่งหนีเข้าซอยลาดพร้าว 100 เพื่อขอความช่วยเหลือจากพี่ชาย และถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี พล.ต.ต.กัมปนาท สั่งการให้ พ.ต.อ.นิภพล บูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวน สน.วังทองหลาง และสืบสวน บก.น.4 เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจากการสืบสวนพยานที่เกิดเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุได้ และเสนอขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจากศาลอาญานายจาย ลู่ มัส หรือไอ้ยอดเป๋ อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลดังกล่าว
ต่อมาเวลา 21.30 น. ของวันที่ 10 ต.ค. 2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.วังทองหลาง ร่วมกับตำรวจสืบสวน บก.น.4 ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวเมียนมาดังกล่าวข้างต้นได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง แก้วประสิทธิ์แมนชั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนทราบว่า ปกติทำงานเป็นบาร์โฮส สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากความหึงหวงที่คนเจ็บไปเที่ยวกับแฟนเก่าของตัวเองจึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว แล้วไปหลบอยู่ในห้องสาวคนสนิทกระทั่งถูกจับกุมได้ดังกล่าว ชื่อเล่นยอด พักอยู่ลาดพร้าว 98 คนแถวนี้เรียกมันไอ้เป๋ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป