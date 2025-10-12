แนะจุดจอดรถ ‘งานวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9’ 13 ต.ค.

นครบาล 1 แนะจุดจอดรถ-จุดพักคอยปชช. งานวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงร.9 วันที่ 13 ต.ค.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 แจ้งประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ขอประชาสัมพันธ์จุดจอดรถและจุดพักคอย ที่จัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้
จุดพักคอยสำหรับ Shuttle Bus
– ถ.กำแพงเพชร 5 (ข้าง รพ.รามาธิบดี) — รองรับ Shuttle Bus จำนวน 20 คัน
– ถ.กำแพงเพชร 5 (ข้างกรมทางหลวง) — รองรับ Shuttle Bus จำนวน 38 คัน
– ถ.พิษณุโลก (หลัง บช.น.) — รองรับ Shuttle Bus จำนวน 31 คัน
จุดพักคอยรถตู้/รถโดยสารขนาดเล็ก
– ถ.พิษณุโลก หน้า สนง.พระคลังข้างที่ — รองรับรถตู้จำนวน 88 คัน
จุดจอดรถประชาชนทั่วไป
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร — รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 100 คัน
– สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สนง.ก.พ.ร.) -รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 40 คัน
(แนะนำให้จอดที่จุดนี้แล้วใช้บริการ Shuttle Bus/รถรับส่งเข้าจุดจัดงาน)
จุดพักคอยประชาชน (จุดรอ/จุดรวมพล)
– กรมทางหลวง
– โรงเรียนราชวินิตมัธยม
โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1197 สายด่วน บก.จร.
