ตร.ท่องเที่ยว เข้มนำโดรนตรวจมาตรฐานความปลอดภัยเรือโดยสารข้ามเกาะวันหยุดยาว

ตำรวจท่องเที่ยวเข้มนำโดรนตรวจมาตรฐานความปลอดภัยเรือโดยสารข้ามเกาะวันหยุดยาว
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 (สารวัตรใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่เน้นย้ำในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมาเป็นลำดับแรก พ.ต.ท.อภิชาติ จารุรักษ์ สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ตรวจพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย อ่าวพัทยา เกาะล้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมนำโดรนตรวจพื้นที่รับผิดชอบ
พบที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การจราจรคับคั่งหนาแน่น ปริมาณรถจำนวนมากทั่วเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวใช้บริการเรือโดยสารไปเกาะล้านจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจึงเข้าอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย โดยระหว่างการนำโดรนบินตรวจไม่พบบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ไม่พบการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ หรือเหตุร้ายในพื้นที่
พ.ต.ท.ต่อลาภกล่าวว่า การใช้โดรนตรวจการณ์ช่วยให้เห็นภาพรวมพื้นที่ check point และเส้นทางสัญจรได้ชัดเจน สามารถเฝ้าระวังเหตุอันอาจเกิดกับนักท่องเที่นวและประเมินความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง การใช้โดรนมาช่วยในการตรวจดูแลความปลอดภัย ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในความปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะเที่ยวที่ไหน เมื่อไร เหมือนมีตำรวจท่องเที่ยวคอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา