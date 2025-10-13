รายได้จากขายทุเรียนไม่พอ หมดฤดูปุ๊บ หนุ่มผันตัวขายปืนออนไลน์ เจอสายลับล่อซื้อ โดนจับแล้ว

ดส. รวบหนุ่มขายทุเรียน รายได้ไม่พอ นอกฤดูทุเรียนหารายได้เสริม ขายปืนออนไลน์
เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแบงานสืบสวน พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง รอง ผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส.บช.น. ร.ต.อ.กิตติกานต์ สินประกอบ รองสว.กก.ดส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.4 กก.ดส.บช.น. ร่วมกันจับกุม นายสรยุทธ อายุ 21 ปี และ นายภานุวัฒน์ อายุ 20 ปี ได้ที่ลานจอดรถภายในวัดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 ต.ค. เวลา 16.15 น. ที่ผ่านมา
พร้อมของกลาง อาวุธปืนแบลงก์กันดัดแปลง ขนาด .380 มม ยี่ห้อ Colt’ Z88 1 กระบอก พร้อม แม็กกาซีน 1 ซอง บรรจุรวมภายในกล่อง สีดำ เครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 ยี่ห้อ 2 นัด บรรจุ อยู่ภายในกล่องพล่องติกใสฝาสีม่วง ขนาดเล็ก บรรจุรวมภายในกล่องสีดำ กล่องพลาสติกสีดำ สำหรับบรรจุอาวุธปืน 1 กล่อง กล่องพลาสติกใส ฝาสีม่วง ขนาดเล็ก 1 กล่อง อาวุธปืนลูกโม่ ยี่ห้อ zerojovke model grand ขนาด .38 1 กระบอก อาวุธปืนลูกซอง ยี่ห้อ Remington 870 เลขทะเบียน กท 5561571 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนลูกซอง Rio Ammo ขนาดเบอร์ 12 8 นัด กล่องพลาสติกใส ใช้บรรจุเครื่องกระสุนปืนลูกซอง 1 กล่อง สิ่งเทียมอาวุธปืน ยี่ห้อ Amoeba 1 กระบอกทซองหนังสีน้ำตาลเข้ม ใช้สวมใส่ปืนลูกโม่ ขนาด .38 1 ซอง ชิ้นส่วนประประอาวุธปืน ยี่ห้อ Roni สีดำ ซองกระสุน สีดำ 2 ซองพานท้ายปืนลูกซอง ยี่ห้อ Remington 1 ชิ้น ขาตั้งอาวุธปืน 1 ชิ้น รถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ทีด้า สีดำ ทะเบียนระยอง โทรศัพท์ 2 เครื่อง
สืบเนื่องจากชุด ชป.4 กก.ดส.รับแจ้งจากสายลับว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ขายปืนในกลุ่มปืนในพื้นที่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี ต่อมามีผู้ตอบกลับโพสต์นั้น เป็นลักษณะการประกาศขาย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงให้สายลับติดต่อล่อซื้ออาวุธปืนและส่งข้อความส่วนตัวไปพูดคุยกับผู้โพสต์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขายอาวุธปืนของผู้ถูกจับและพูดคุยกันต่อในแมสเซ็นเจอร์
โดยผู้ถูกจับเสนอขายอาวุธปืนจำนวนหลายกระบอก มีการแสดงภาพอาวุธปืนพร้อมกับเสนอราคา โดยส่งข้อความและโทรคุยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ รวมถึงโทรแบบเห็นหน้า แสดงให้เห็นอาวุธปืนให้ดู ก่อนส่งมอบตกลงราคาซื้อขายอาวุธปืน ขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก และมัดจำไว้เป็นเงิน 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและนัดรับอาวุธปืนพร้อมกับส่งมอบเงินจำนวนที่เหลือในวันที่ 12 ต.ค. สถานที่นัดคือลานจอดรถภายในวัดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี โดยระหว่างเดินทางสายลับได้โทรศัพท์คุยนัดหมายกัน อย่างต่อเนื่องกับผู้ขายอาวุธปืนดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณส่งมอบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนอย่างใกล้ชิดสามารถเห็นการส่งมอบและรับเงินได้อย่างชัดเจน ต่อมาพบรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน ทีด้า สีดำ ทะเบียนระยอง เข้ามาจอดภายในลานจอดรถดังกล่าว โดยมีนายสรยุทธ อายุ 21 ปี และนายภานุวัฒน์ อายุ 20 ปี เป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวเข้ามาและจอดรถ เมื่อผู้ถูกจับทั้ง 2 คนลงรถมาได้กล่าวทักทายสายลับที่ยืนรออยู่ ในขณะผู้ถูกจับ ทั้ง 2 เปิดท้ายรถและส่งมอบอาวุธปืน พร้อมรับเงินจากสายลับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอตรวจค้น ก่อนตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ผู้ถูกจับทั้ง 2 คนดูเป็นที่พอใจและเข้าใจดีแล้ว จึงทำการตรวจค้น พบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืน อยู่ในกล่องพลาสติกสีดำ โดยเครื่องกระสุนปืนบรรจุอยู่ภายในกล่องพลาสติกใสฝาปิดสีม่วง พบธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 5 ฉบับ รวมมูลค่า 5,000 บาท อยู่ในกำมือข้างขวาของนายสรยุทธ
จากการสอบถามนายสรยุทธรับว่าของกลางเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเป็นของตน นำมาส่งมอบให้กับสายลับที่ได้ติดต่อซื้อขายไว้ และธนบัตรทั้ง 5 ฉบับ เป็นเงินที่ได้มาจากการขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนพร้อมซองบรรจุกระสุนจริง หลังจากหมดหน้าทุเรียนจึงผันตัวเองมาขายอาวุธปืน โดยชักชวนให้นายภานุวัฒน์ขับรถมาส่งอาวุธปืนด้วยกัน ให้เงินเป็นค่าตอบแทนตกลงกันไว้เป็นจำนวน 300 บาท
ด้านนายภานุวัฒน์รับว่า ทราบดีว่านายสรยุทธพกพาอาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุนมายังลานจอดรถนี้ เพื่อจำหน่ายให้กับสายลับ โดยนายสรยุทธจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 300 บาท หลังจากจำหน่ายอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดของกลางไว้ พร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ จากการสอบถามนายสรยุทธรับว่าภายในบ้านพักยังมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ยินดีพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นเพื่อตรวจยึดสิ่งของผิดกฎหมายที่บ้านใน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
เมื่อไปถึงพบกับมารดาของนายสรยุทธแสดงตนเป็นเจ้าบ้าน เป็นผู้นำเข้าตรวจค้นบ้านด้วยความยินยอมและสมัครใจเอง ผลการตรวจค้นพบของกลางดังกล่าวอยู่วางบนเตียงไม้ ภายในห้องเก็บของบริเวณภายในบ้านหลังดังกล่าว โดยนายสรยุทธรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตน ซื้อมาเพื่อใช้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อส่งเสียงขับไล่ช้างป่าที่เข้าในสวนหน้าบ้าน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับที่ 1 และ 2 ทราบว่า 1.ร่วมกันประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้า มี หรือจำหน่ายอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ 3.ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร
และแจ้งข้อกล่าวหานายสรยุทธเพิ่มอีก 1 ข้อหา คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป