ล็อกตัวต่างชาติ คลุ้มคลั่งพกปืน โวยวาย กลางสยามสแควร์ ตร.สน.ปทุมวัน ควบคุมตัว

ล็อกตัวต่างชาติ คลุ้มคลั่งพกปืน โวยวาย กลางสยามสแควร์ ท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ควบคุมตัวต่างชาติคลุ้มคลั่งพกปืน ท่ามกลางประชาชนที่มาใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นลักษณะอาวุธปืนโมเดลที่ไว้ใช้สำหรับโชว์
ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก LIVE REAL ได้เผยแพร่คลิปพบว่า ชายชาวต่างชาติมีอาการคลุ้มคลั่ง เดินไปมากระสับกระส่าย พูดจาโวยวาย ก่อนนำปืนขนาดเล็กที่พกติดตัวมาถือกวัดแกว่งไปมา สร้างความแตกตื่นและหวาดเสียวให้กับผู้คนและนักท่องเที่ยว ภายในพื้นที่สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กทม.
ขอบคุณภาพจากเพจเฟซบุ๊ก LIVE REAL
