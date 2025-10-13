CIB ปักตะกร้าเตือน ‘นายร้อยปอยเปต’ หน้าใหม่ ย้ำอย่าหลงเชื่อ ตร.จริงไม่วิดีโอคอล!!

CIB ปักตะกร้าเตือน ‘นายร้อยปอยเปต’ หน้าใหม่ แต่หลอกสูบเงินแบบเดิม ย้ำอย่าหลงเชื่อ ตร.จริงไม่วิดีโอคอล!!
นายร้อยปอยเปต – เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้โพสต์เตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับ “ตำรวจปลอม” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โผล่เพิ่มอีกราย รูปแบบการหลอกยังคล้ายเดิม แต่เปลี่ยนหน้าใหม่ ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอย้ำให้ประชาชนจำให้ขึ้นใจ “ตำรวจจริง” จะไม่มีการวิดีโอคอล หรือแจ้งให้โอนเงินมาตรวจสอบโดยเด็ดขาด หากพบเจอพฤติกรรมดังกล่าวให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ ให้รีบตัดสายและบล็อกการติดต่อทันที
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อมูลเบาะแสของบุคคลดังกล่าว สามารถแจ้งมาได้ที่ Inbox Facebook ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตลอด 24 ชั่วโมง เราจะเก็บข้อมูลเบาะแสของท่านเป็นความลับครับ