บช.ก. ขยายผลเส้นทางเงิน วัดนาป่าพง พบเชื่อมโยงกว่า 20 บัญชี – ย้ำ คดีอาญา ยอมความไม่ได้

บช.ก. ขยายผลเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” พบเชื่อมโยงกว่า 20 บัญชี – ย้ำคดีอาญา ยอมความไม่ได้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(รองผบช.ก.) เปิดเผย ความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของพระและวัดนาป่าพง โดยระบุว่า ขณะนี้ พนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ได้รับเอกสารหลักฐานจากผู้กล่าวหาที่ประเทศเยอรมัน และ ทนายความของวัด มาตรวจสอบแล้วซึ่งการตรวจสอบก็จะให้ความสำคัญกับเอกสารทั้งหมด แต่มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษคือเส้นทางการเงิน ของ เจ้าอาวาส,วัด,พระลูกวัด และคนใกล้ชิด ซึ่งจากเดิมพบเพียง 6 บัญชี แต่หลังจากขยายผลเส้นทางการเงินก็พบว่ามีความเชื่อโยงเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ ถึงกว่า 20 บัญชี
สำหรับการตรวจสอบ ในช่วงแรกพบว่าค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะติดขั้นตอนการประสานกับสถาบันทางการเงินแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่าน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้ช่วยเร่งรัดข้อมูล และหากได้ข้อมูลทั้งหมดมาก็จะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ยืนยันคดีนี้ไม่มีใครมาเจรจาเพื่อให้ยุติการทำงาน
ส่วนการส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาเรื่องสำหรับวางแนวทางเอาผิดนั้นเบื้องต้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือข้อมูลคดีที่ผู้กล่าวหาฝั่งเยอรมันได้เคยนำมาร้องเรียนให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้ป.ป.ช.แล้ว และ ป.ป.ช. ก็ได้ส่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินการ ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่าง ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) พิจารณาว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรหรือไม่และหากเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จะมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อ เช่นอสส.อาจจะมอบหมายให้บก.ปปป. ดำเนินการหรือ อสส. อาจจะดำเนินการสอบสวนเอง หรือ อาจจะส่งตัวแทนเข้ามาร่วมกันทำทั้ง 2 ฝ่าย
ส่วนที่ 2 คือสำนวน คือส่วนที่นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความได้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวด้วยนนั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อแล้วเสร็จก็จะส่งให้ ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการ
สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสองฝ่ายได้เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอยุติคดีนั้น พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ยืนยันว่า จากการสอบถามฝั่งผู้กล่าวหาทราบว่าฝั่งของทางวัดมีความพยายามที่จะขอไกล่เกลี่ยจริง แต่ผู้เสียหายแจ้งว่าจะไม่ยอมความและคดีดังกล่าวก็ถือเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดิน ที่ไม่สามารถยอมความได้เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ