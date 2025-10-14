อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตำรวจ 45 นายอุปสมบทหมู่ ประเทศอินเดีย อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ตำรวจบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดีย น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค.68

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม คณะข้าราชการตำรวจผู้สมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้จุดประทีปเวียนทักษิณารอบพระเจดีย์พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา อันเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเส้นพระเกศาของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมอุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน

โดยก่อนหน้าเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม มีพิธีมอบเครื่องอัฐบริขารแก่ข้าราชการตำรวจผู้อุปสมบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระกรุณาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานผ้าไตรอุปสมบท เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โครงการ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ ณ แดนพุทธภูมิ โดยมีพระพรหมวชิรโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ ภายใต้มณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ADVERTISMENT

โดยมีข้าราชการตำรวจชาย 42 นาย เข้าร่วมพิธีอุปสมบท และข้าราชการตำรวจหญิง 3 นาย เข้าร่วมบวชชีพรหมโพธิ รวมทั้งสิ้น 45 นาย

จากนั้นคณะได้จาริกแสวงบุญ ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามรอยบาทพระศาสดา ในสังเวชนียสถานต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งในประเทศอินเดียและเนปาล เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ ปวงชนชาวไทย ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง