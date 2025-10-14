ตร.ไซเบอร์ จับบัญชีม้าข้ามชาติ หลอกมะกันโอน 2 ล้าน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางออนไลน์ (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 แถลงผลปฏิบัติจับกุมหนุ่มอินเดียพร้อมหญิงไทยทลายบัญชีม้าบริษัทลวงข้ามชาติ ตุ๋นมะกันโอนข้ามประเทศกว่า 2 ล้านบาท รวบหนุ่มอินเดียพร้อมหญิงไทย
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า กก.4 บก. สอท.2 นำกำลังเข้าจับกุมนายกูร์ดีป (Mr.Gurdeep) อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ที่ บ้านพักแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชัน และ นางสาววันดี หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล อายุ 41 ปี บ้านพักแห่งหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อหา ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบยึดของกลางได้เป็นเอกสาร สลิปการโอนเงิน และเงินสด 2 แสนบาท
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า มีผู้เสียหายชาวอเมริกันที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับอีเมลจาก แอบอ้างเป็นบริษัท PayPal แจ้งเรียกเก็บเงินจำนวน 451.99 เหรียญสหรัฐ สำหรับการซื้อขาย Bitcoin และลงหมายเลขโทรศัพท์ของอเมริกาไว้ให้ติดต่อ ผู้เสียหายโทรไปคุยจนหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีธนาคารจาก USA ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลในประเทศไทย จำนวน 54,350 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ โดยคนร้ายได้หลอกลวงให้โอนเพิ่มอีก 5,000 เหรียญสหรัฐ โดยข่มขู่ว่าหากไม่โอนเพิ่มจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเดิม รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นประมาณ 2,172,126.74 บาท โดยผู้เสียหาย เอะใจและตรวจสอบพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเป็นเบอร์จากรัฐเท็กซัส แต่ผู้พูดมีสำเนียงคล้ายชาวเอเชียตะวันออก จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในสหรัฐฯ พบว่ามีเส้นทางการเงินโอนมายังประเทศไทย จึงประสานมายังประเทศไทยเพื่อให้ช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวน
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ พบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจริง เป็นนิติบุคคลชื่อ หจก.ฟาร์มแอลเอ ตั้งอยู่ใน ซอยราษฎร์บูรณะ 10 จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มี น.ส.วันดี ผู้ต้องหาเป็นกรรมการฯ แต่ หจก.ฟาร์มแอลเอ จดทะเบียนเพียง 1 เดือน และปิดตัวลงไม่ได้ประกอบกิจการอะไร จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าเมื่อรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว ได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของ ผู้ต้องหา ชาวอินเดียรายหนึ่ง และถูกถอนเงินสดออกไปซื้อทองคำแท่งที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านวังบูรพา กทม
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการสอบถาม นางวันดี ให้ข้อมูลว่า มีบุคคลมาจ้าง ให้เปิดบัญชีนิติบุคคล จำนวน 1 หมื่นบาทเท่านั้น เมื่อมีคนโอนมาก็จะโอนต่อไปยังผู้ต้องหาอีกคนก่อนจะนำไปซื้อทอง ส่วนนายกูร์ดีป ให้การว่า ทองที่ประเทศอินเดียแพง จึงใช้วิธีนี้ แต่ไปหลอก ร้านทองอ้างว่าเป็นเงินที่ลูกค้าจากประเทศอินเดียโอนมาให้ซื้อทองจากประเทศไทยโดยซื้อเป็นทองแท่งและให้ร้านไปแปรรูปเป็นทองรูปพรรณ เพื่อสะดวกต่อการนำกลับประเทศอินเดีย
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า ขบวนการนี้มีผู้เสียหาย ประมาณ 20 กว่าคน เป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวแอฟริกาและชาวอเมริกา และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้มาแจ้งความ พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลม้า แทนบัญชีม้า