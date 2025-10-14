ตร.เร่งล่าตัว แท็กซี่หัวร้อน ขับปาดหน้าจยย. ใช้มีดแทงแขน หน้าปากซอยลาดพร้าว130
เมื่อเวลาประมาณ 12.40 น. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ต.ต.รัชชานนท์ ทับทิม สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว สั่งการให้ตำรวจสายตรวจ สน.ลาดพร้าว ทำการตรวจสอบพบ นายธวัฒชัย อายุ 34 ปี ผู้ขับขี่รถ จยย. บาดเจ็บอยู่บนรถกู้ภัยบริเวณที่เกิดเหตุกำลังให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล
จากการสอบถามผู้บาดเจ็บ ให้การว่า ตนได้ขี่จักรยานยนต์กำลังมุ่งหน้าถนนลาดพร้าว ได้มีรถแท็กซี่ไม่ทราบป้ายทะเบียน สีเขียว-เหลือง ได้ขับปาดหน้ารถของตน จนมาถึงที่เกิดเหตุ ตนจึงได้ลงจากรถ เพื่อไปสอบถามรถแท็กซี่คนก่อเหตุว่ามีอะไรหรือเปล่า
จากนั้นคนขับรถแท็กซี่คันก่อเหตุก็ได้ใช้อาวุธมีดพุ่งเข้ามาแทงตน โดยแทงเข้าบริเวณตรงต้นแขนด้านซ้าย ตนจึงได้วิ่งขอความช่วยเหลือ
จากนั้นคนขับแท็กซี่ก็ได้ขึ้นรถ ขับหลบหนีไปทางถนนลาดพร้าว จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบดำเนินการมาตรวจสอบเพื่อติดตามตัวคนร้ายที่หลบหนีต่อไป