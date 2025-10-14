ตร.บรรพชาอุปสมบทหมู่ ที่ดินแดนพุทธภูมิอินเดีย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ตำรวจบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ ณ ดินแดนพุทธภูมิ สาธารณรัฐอินเดียเพื่อน้อมอุิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม คณะข้าราชการตำรวจผู้สมบทฯ ในโครงการอุปสมบทหมู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้จุดประทีปเวียนทักษิณารอบพระเจดีย์พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา อันเป็นสถานที่ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเส้นพระเกศา ของ พระบรมชนกาธิเบศร์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมอุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน
ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ได้มีพิธีมอบเครื่องอัฐบริขารแก่ข้าราชการตำรวจผู้อุปสมบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระกรุณาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทาน ผ้าไตรอุปสมบท เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โครงการฯนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ต่อมา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ ณ แดนพุทธภูมิ โดยมี
พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ ภายใต้มณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
โดยมีข้าราชการตำรวจชายจำนวน 42 นาย เข้าร่วมพิธีอุปสมบท และข้าราชการตำรวจหญิง 3 นาย เข้าร่วมบวชชีพรหมโพธิ รวมทั้งสิ้น 45 นาย
จากนั้นคณะได้จาริกแสวงบุญ ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามรอยบาทพระศาสดา ในสังเวชนียสถานต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งในประเทศอินเดีย และเนปาล เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ ปวงชนชาวไทย ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม