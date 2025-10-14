ด่วน! ไฟไหม้โกดังโรงงาน ต.บ่อวิน ชลบุรี เพลิงลุกลามต่อเนื่อง จนท.เร่งระงับเหตุ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Fire & Rescue Thailand โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ชลบุรี-ไฟไหม้โรงงาน
เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 14 ต.ค.68 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกอยู่ระหว่างระงับเหตุ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ
เวลา 18.30 น. คืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ล่าสุด เพลิงยังลุกลามต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าระงับเหตุ
