ตำรวจ รวบหนุ่ม23 พกปืนไทยประดิษฐ์ พร้อมกระสุน 8 นัด เข้าสถานีขนส่งจตุจักร
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.บางซื่อ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.บางซื่อ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วุฒิเดช พ่อค้า สวป.สน.บางซื่อ, ร.ต.อ.คนอง ดอนเสือ รอง สวป.สน.บางซื่อ และเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ผู้ต้องหาคือ นายธิติภูมิ อายุ 23 ปีของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วย
1. อาวุธปืนแบบ Lifecard จำนวน 1 กระบอก
2. เครื่องกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 8 นัด
พ.ต.ท.วรภัทร เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งฯ ว่าพบชายต้องสงสัยขณะเดินผ่านเครื่องสแกนตรวจโลหะ โดยพบสิ่งของลักษณะคล้ายกระสุนปืนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบ พบผู้ต้องหายืนอยู่ในบริเวณดังกล่าว และได้แสดงตัวเพื่อทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายลายพรางทหารของผู้ต้องหา
จากการสอบถามเบื้องต้น นายธิติภูมิฯ ยอมรับสารภาพว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนดังกล่าวเป็นของตนเอง ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา
1. มีอาวุธปืน (ไทยประดิษฐ์) และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
จากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป