สืบบางโพงพาง รวบหัวขโมยบุกงัดบ้านกวาดพระเครื่องและของมีค่าหลายรายการ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ต.อ.ฤตวีร์ สุขเจริญ ผกก.สน.บางโพงพาง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ วงค์สิงห์ สว.สส.ฯ พ.ต.ต.พิชชากร กองสวัสดิ์ สว.สส.ฯ พร้อมด้วย จนท.ฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง ร่วมกันจับกุม นาย ประสิทธิ์ อายุ 31 ปี ชาวจ.พิจิตร ผู้ต้องหาลักทรัพย์
พร้อมด้วยของกลาง
1.เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ จำนวน 1 เหรียญ
2.เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปล้องอ้อย จำนวน 1 เหรียญ
3.เหรียญพ่อดำด้านหลังหลวงพ่อจ่าดำถือปืน จำนวน 1 เหรียญ
4.เหรียญหลวงปู่เขียวหน้าหนวด จำนวน 1 เหรียญ
5.เหรียญหลวงพ่อชุบวัดวังกระแจะ จำนวน 1 เหรียญ
6.เหรียญหลวงพ่อบุญให้ จำนวน 1 เหรียญ
7.เหรียญหลวงปู่ทวดหลังหน้าฮวงจุ้ย จำนวน 1 เหรียญ
ลำดับที่ 1-7 เป็นทรัพย์สินที่ลงในประจำวัน
8.โทรศัพท์มือถือวีโว่ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 19,900บาท
9.เหรียญหลวงพ่อทอง จำนวน 1 เหรียญ
10.เหรียญท้าวเวสสุวรรณเนื้อเงินหลวงพ่อพัฒน์ จำนวน 1 เหรียญ
11.เหรียญหลวงปู่แสน จำนวน 1 เหรียญ
12.เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 1 เหรียญ
13.หลวงปู่เขียว จำนวน 1 เหรียญ
14.เหรียญเสมาหลวงพ่อทบชนแตน จำนวน 1 เหรียญ
15.เหรียญหลวงปู่ไป๋ จำนวน 1 เหรียญ
16.เสือ วัดปริวาส จำนวน 1 เหรียญ
ลำดับที่ 8-16 เป็นทรัพย์สินขณะตรวจค้นได้จากผู้ก่อเหตุ และผู้เสียชี้ยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินของตนเองที่หายไปจริง
17.กระเป๋าคาดเอวสีดำ จำนวน 1 ใบ
18.หมวกกันน็อกหุ้มคางMT รุ่น STINGEr จำนวน 1 ใบ
19.เสื้อยืดแขนยาว ลายMAZDA สีดำ จำนวน 1 ตัว (ตรวจค้นพบภายในห้องพัก)
20.กางเกงยีนส์ขายาว จำนวน 1 ตัว (ตรวจค้นพบภายในห้องพัก)
21.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า CBR650R สีดำ เลขเครื่อง RH01E-0001435 จำนวน 1 คัน
จับกุมที่บริเวณห้องเช่าไม่มีเลขที่ ชุมชนท่าน้ำสวัสดี ถ.ทรงเสริม แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นาย พัฒนพงษ์ อายุ 36 ปี ผู้เสียหายได้มาแจ้งความ เหตุลักทรัพย์ดังกล่าว ฝ่ายสืบสวน จึงได้ตรวจสอบและติดตามสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุตลาดมาอย่างต่อเนื่อง จนทราบตัวผู้ก่อเหตุ และที่พักอาศัย จึงได้เข้าและตรวจยึดของกลางในคดี โดยผู้ก่อเหตุได้ยอมรับและนำตรวจยึดของกลางในคดี ดังกล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา ลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือรับของโจร”ทำบันทึกจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป