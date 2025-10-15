จับ ผัวเมีย อายุ 19 ลวงเยาวชนเปิดบัญชีม้า ขายเว็บพนัน-แก๊งคอล ฟันกำไร 3 เท่า

ตำรวจไซเบอร์ จับ ผัวเมียนายหน้าวัยละอ่อน ใช้เด็กเป็นเครื่องมือเปิดบัญชีม้า ส่งขายเว็บพนัน-แก๊งคอล ฟันกำไร 3 เท่า
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.ท. สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้พล.ต.ต. กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.คมสัน มีภักดี ผกก.4 บก.สอท.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ นำกำลังปฏิบัติการทลายคอกม้าโดยจับกุม น.ส.วราลี และนายขจร สองสามีภรรยา และน.ส.วิชญาพร อายุ 19 ปี ได้ในพื้นที่อ.เชียงแสน และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
พ.ต.อ.คมสัน กล่าวว่า สืบเนื่องจากชุดสืบสวนพบว่ามีการลักลอบขายบัญชีม้าให้กับเว็บพนันและแก็งคอลเซ็นเตอร์ ในพื้นที่ อ.เชียงแสน และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยหลอกลวงเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ซึ่งจากข้อมูลพบว่าทั้งสองเป็นคนกดเงินโดยรับจ้างจากนายทุนเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อีกทั้งภายใน 2เดือนที่ผ่านมา น.ส.วิชญาพร เคยตกเป็นข่าวในสืบสังคมออนไลน์ว่าเป็นกลุ่มบัญชีม้ากร่าง ทำรายร่างกายผู้ที่เปิดบัญชีให้ ในพื้นที่ อ.เชียงแสน รวมทั้งรับผลประโยชน์ของเว็บพนัน มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 100 ล้านต่อเดือน และได้ทำการโอนเงินไปยังเครือข่ายโผยกวนบัญชีม้ากว่า 10 บัญชี จึง รวบรวมพยานหลักฐานก่อนดำเนินการจับกุม
สอบสวน น.ส.วิชญาพร ได้ให้การรับสารภาพว่า ตนได้เป็นผู้ที่ติดต่อจัดหาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มาเปิดบัญชีให้ ในราคา 3,000 บาท และตนเองจะนำบัญชีดังกล่าวไปขายต่อในราคา 9,000 บาท โดยผู้รับซื้อจะเป็นคอกม้ารายใหญ่ในพื้นที่ อ.แม่สาย ซึ่งเจ้าของคอกม้ารายใหญ่จะนำบัญชีไปขายต่อให้กับเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในราคา 30,000 บาท ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารได้ยกระดับของการแก้ปัญหาบัญชีม้าโดยใช้มาตรการเข้มงวดทำให้บัญชีม้าผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น จากเดิมในราคา 5,000 บาท ขยับตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่า
ในกระบวนการดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเยาวชนหลายคนได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากหลายท้องที่และมีข้อหาต่างกันทำให้ทราบว่า มีการนำบัญชีไปใช้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 จะได้ทำการสืบสวนขยายผลทำการจับกุมต่อไป