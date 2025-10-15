อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

จับชายไทยลวง 2 น.ร.หญิงไปพม่า บังคับโต้รุ่ง รับแขกนายทุนจีน ขู่จะกลับบ้าน ต้องจ่ายเงินไถ่

ปคม.รวบหนุ่มใหญ่เครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลวงสองเด็กสาวพาข้ามประเทศ ค้ากามให้นายทุนจีน สุดโหดต้องรับแขกข้ามคืน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.4 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายอภินพ (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ,ร่วมกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปี และร่วมกันพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร” จำนวน 2 หมายจับ ได้ที่ริมถนนสายหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

จากการจับกุมทราบว่าก่อนหน้ามี เด็กนักเรียนหญิง อายุประมาณ 13-14 ปี จำนวน 2 ราย ถูกล่อลวงไปขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าชาวจีน ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในฝั่งประเทศเมียนมา โดยเด็กทั้งสองรายถูกบังคับให้ทำงานตั้งแต่เวลา 20.00 น. ไปจนถึงเวลา 03.00 น. หากอยากออกจากงานแล้วกลับมาบ้านที่ฝั่งประเทศไทย ก็จะต้องยอมจ่ายเงินค่าปรับให้ร้าน จำนวน 8,000 บาท เพื่อแลกกับการเป็นอิสระ ผู้ปกครองจึงโอนเงินไปให้ทางร้าน เมื่อเด็กทั้งสองถูกปล่อยตัวกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว ผู้ปกครองจึงพาเข้าแจ้งความไว้ที่ กก.4 บก.ปคม. จนมีการออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า นายอภินพ ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์ดังกล่าว ปัจจุบันได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ตาก จึงตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว สอบสวน นายอภินพ ให้การปฏิเสธ อ้างว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคม. ดำเนินคดีต่อไป

