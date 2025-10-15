บิ๊กโจ๊ก หอบหลักฐาน ยื่นกมธ.มั่นคงเพิ่ม สอบ บิ๊กต่าย ใช้อำนาจมิชอบ สัปดาห์หน้าลุยฟ้องม.157

‘บิ๊กโจ๊ก’ บุกสภา ยื่นข้อมูลเพิ่มให้ ‘กมธ.มั่นคง’ สอบ ‘บิ๊กต่าย’ ใช้อำนาจมิชอบ เผย จ่อฟ้อง ม.157 สัปดาห์หน้า
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาที่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนเป็นประธาน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีให้ตรวจสอบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กรณีมีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า วันนี้นายรังสิมันต์ ให้นำข้อมูลมายื่นเพิ่มเติมในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าออกคำสั่งเมื่อไหร่ และขณะที่ออกคำสั่งตนถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่ รวมถึงเหตุผลที่ตนโดนออกคำสั่งเช่นนี้ ทั้งที่ตนไม่มีกรณีถูกแจ้งข้อหาคดีอาญา เพราะโดยปกติการตั้งคณะกรรมการวินัยจะมีกรณีเดียวคือตั้งได้ แต่ต้องมีกรณีถูกดำเนินคดีทางอาญา ไม่ใช่นึกจะตั้งตามอำเภอใจได้ แม้ ผบ.ตร. จะมีอำนาจก็จริง ไม่อย่างนั้นจะแกล้งเตะตัดขาใครก็ตั้งคณะกรรมการไปเรื่อย แบบนั้นไม่ได้
เมื่อถามว่า วัตถุประสงค์ต้องการจะดำเนินการให้ไปถึงขั้นไหน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว และตนใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาไปแล้วในเรื่องการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะฟ้อง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ด้วยความผิดอาญาตามมาตรา 157 ต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลาง