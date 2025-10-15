บุกจับ ดาวติ๊กต็อก-แฟนหนุ่ม คาคอนโดหรู ลอบขายพอตซอมบี้-ยาอี-ยาเค

กวาดล้างภัยร้าย! ดส.บุกจับดาวติ๊กต็อก-แฟนหนุ่ม ลอบขาย ‘พอตซอมบี้-ยาอี-แฮปปี้วอเทอร์-ยาเค’
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. สั่งการให้ พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล, พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ และ พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.ดส. นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.เอ (นามสมมุติ) ดาวติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก พร้อมของกลาง หัวพอตซอมบี้ 116 หัว ยาอี 47 เม็ด แฮปปี้วอเทอร์ 6 ซอง น้ำหนักรวมซอง 44 กรัม คีตามีน 1 ถุง น้ำหนักรวมถุง 1.19 กรัม โดยจับกุมได้ที่ห้องพักในคอนโดหรูย่านลาดพร้าว
พ.ต.ต.ยศชนินทร์เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส.บช.น.จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด “พอตซอมบี้” หรือ “พอตเอโท” ซึ่งเป็นพอตบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสาร “เอโทมิเดท” ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 2 ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้หลายราย ตรวจยึดยาเสพติดของกลาง และตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก
กระทั่งสืบสวนจนทราบว่า น.ส.เอ ที่เป็นดาวติ๊กต็อกคนดัง นอกจากจะรับรีวิวสินค้าทั่วไปแล้วยังมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่าย “พอตซอมบี้” ให้กับลูกค้าจำนวนมากอีกด้วย จึงวางแผนจับกุมพร้อมกับแฟนหนุ่มดังกล่าว แจ้ง 3 ข้อกล่าวหา 1.ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี, แฮปปี้วอเทอร์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 2.ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเอาเสียรับจำนำหรือรับไว้ประการใดซึ่งของตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนี่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2560