ผบช.น. เห็นคลิปแล้ว รับไม่ได้ สั่งล่าตัวกลุ่มชายถือมีด ซ้อมหนุ่มสลบ บนสะพานพุทธ

ผบช.น. สั่งผบก.น.6 ตรวจสอบคลิปรุมทำร้ายบนสะพานพุทธ ผู้เสียหายเตรียมพบพนักงานสอบสวนแล้วช่วงสาย
จากกรณี เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิรน์ part 7 โพสต์คลิปหลักฐานเหตุทำร้ายร่างกายให้ผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอน โดยระบุว่า “สะพานพุทธฯ ตีกันอีกแล้ว มีคลิปนะครับ เมื่อคืน เดือดร้อนตำรวจเขาอีกนั่น”
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 15 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยว่า เบื้องต้นสั่งการให้ พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง เร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยด่วนแล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจและไม่เคารพต่อกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เสียหายในคลิปดังกล่าวเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายผู้กระทำผิดดังกล่าวต่อไป
ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งว่า ชุดสืบสวน สน.พระราชวัง ได้ติดตามตัวผู้เสียหายในคลิปดังกล่าวได้แล้ว อยู่ระหว่างประสานงานให้ข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทางผู้เสียหายจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. เพื่อเข้าให้ข้อมูลกรณีดังกล่าวต่อไป