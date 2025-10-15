โชเฟอร์แท็กซี่ทนกดดันไม่ไหว เข้ามอบตัวหลังก่อเหตุแทงคนขับจยย. อ้างถูกท้าทาย

โชเฟอร์แท็กซี่หนุ่มใหญ่หัวร้อนทนตำรวจกดดันไม่ไหวเข้ามอบตัวหลังก่อเหตุเอามีดจวงแทงคนขับจยย.อ้างถูกท้าทายลงไปก่อเหตุ
จากกรณีตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีด สาเหตุจากการขับรถปาดหน้าจนเกิดความไม่พอใจและมีปากเสียงกัน เป็นเหตุให้คนขับรถแท็กซี่ ใช้อาวุธมีดไล่แทงคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว พ.ต.ท.รัฐฉัตร์ อัศวเลิศหิรัญ รอง ผกก.สส.สน.ลาดพร้าวมพ.ต.ท.อรรถพล กิตติคุณศรี สว.สส.สน.ลาดพร้าว และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสน.ลาดพร้าว ควบคุม นายสมบัติ อายุ 57 ปี พร้อมของกลาง อาวุธมีดพับจำนวน 1 ด้ามหลังเข้ามอบตัวถูกตำรวจกดดันที่สน.ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 21.00 น. ที่ผ่านมา
ภายหลังเกิดเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ลาดพร้าว ได้สืบสวนจนทราบว่าคนร้ายคือ นายสมบัติ ผู้ต้องหารู้ถึงการติดตามจึงแจ้งว่าจะขอเข้ามอบตัว จากการสอบถามให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ขับรถแท็กซี่คันก่อเหตุและได้ใช้อาวุธมีดพับของกลางไล่แทงผู้กล่าวหาจนได้รับบาดเจ็บและขับรถหลบหนีไปจริง และรับว่าเกิดความโมโหที่ผู้กล่าวหาท้าทายและเรียกให้หยุดจึงคุมสติไม่อยู่ก่อนก่อเหตุดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้รับตัวและแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบว่า “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส” และจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป