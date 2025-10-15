หลุมยุบขยาย รฟม.เร่งถมทรายใต้อาคารสน.สามเสนใหม่ ก่อนรื้อถอน แข่งกับเวลาเปิดเทอม

รฟม. อัพเดตคืบหน้า “หลุมยุบ” เร่งถมทรายเสริมความมั่นคงใต้อาคาร สน.สามเสนใหม่ ก่อนการรื้อถอน เผยหลังเปิดการจราจรอาจปิดถนนสลับการรื้อ สน.สามเสนใหม่
ความคืบหน้ากรณีหลุมยุบขนาดใหญ่ กว้าง 30×30 ลึก 20 เมตร บนถนนสามเสน หน้า รพ.วชิรพยาบาล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ใกล้กับจุดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนแห่งใหม่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยนายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง เปิดเผยว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการถมทรายให้ได้ระดับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับใต้ฐานอาคาร สน.สามเสนใหม่ เนื่องจากทรายที่ถมจะสามารถช่วยให้โพรงใต้อาคาร สน.สามเสนใหม่ มีความมั่นคงขึ้น รวมถึงในช่วงแรกที่ต้องใช้ทรายที่ถมทั้งหมด 8,000 คิว ขณะนี้คาดว่าต้องใช้ทรายเพิ่มอีกจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่หลุมยุบที่จากเดิม 30×30 เมตร และลึก 20 เมตรนั้นมีขยายออกไปอีก หากรวมกับพื้นที่ใต้อาคาร สน.สามเสนใหม่ ประกอบกับต้องทำงานแข่งขันกับปัจจัยทั้งด้านเวลา และอื่นๆ ยิ่งการจราจรช่วงใกล้เปิดเทอม
ส่วนการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนใหม่นั้น ขณะนี้ต้องรอให้ถมทรายให้ได้ระดับจนพื้นหลุมมีความแข็งแรงเพียงพอ ส่วนการทำเกราท์ติ้งฉีดปูนเสริมความเสถียรภาพดิน-ทรายในหลุม ขณะนี้คาดว่าครบถ้วนทั้ง 8 หลุมแล้ว ในกรณีพบน้ำขังในหลุม ได้มีการกักไว้เพื่อรอดูดออก
นายวัชรพลกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มระดับทรายแล้ว จะมีการทำแผ่นกันดินสไลด์ที่ฝั่งใกล้ถนนสุโขทัย และเร่งดำเนินการถมทรายให้แล้วเสร็จ จากนั้นจะทำการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนใหม่ทันที โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก และเมื่อคืนพื้นผิวการจราจรได้แล้ว ในช่วงที่มีการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนใหม่จะมีการปิดถนนสลับเป็นบางช่วงเพื่อทำการรื้อถอน สน.สามเสนใหม่ ได้เพื่อความปลอดภัย
ขณะที่นายปฏิเวช เหระยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 4 การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการถมทราย โดยถมได้ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตร ได้ความสูงจากระดับเดิม ประมาณ 2 เมตร หรือลึกจากระดับผิวจราจรเดิม ประมาณ 4.5 เมตร รวมถึงได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโครงการยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป