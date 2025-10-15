บุกจับ ‘แม่ค้า’ โพสต์ขายอาหารเสริม อ้างลดน้ำหนัก มีส่วนผสม ‘ยาอันตราย’

ตำรวจไซเบอร์ จับขายยาควบคุมน้ำหนัก ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Shopee มีส่วนผสมของวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รองผบก.สอท.5 พ.ต.อ.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ ผกก.กก.3 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหมายค้นศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ค 182/2568 เข้าค้นบ้านพัก ในอ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จับกุม นางสาวพิมพ์ลภัส อายุ 39 ปีพร้อมด้วยของกลาง
“ยาซองสีชมพู SLIMS PLUS สูตร 1 และ สูตร 2 ยาเม็ดดีท็อกซ์สีชมพู ยาลดบวมเม็ดขาว วิตามินหน้าเรียว วิตามินซี คอลลาเจนบำรุงผิวพรรณ ซองสีชมพู วิตามินซี คอลลาเจนบำรุงผิวพรรณ ซองสีขาว ยาซองสีฟ้า special offer ใครๆ ก็ผอมได้ ยาเม็ดดีท็อกซ์สีเหลือง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุสีชมพู เครื่องบรรจุหีบห่อ”
สืบเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.3 บก.สอท.5 ได้รับการประสานข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสืบสวนการกระทำความผิดบนสื่อสังคมออนไลน์ และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบสื่อออนไลน์ช้อปปี้ (Shopee) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อบัญชี “เจเจ…” ซึ่งบัญชีผู้ใช้งาน เฟซบุ๊กดังกล่าวมีการเปิดร้านเสริมความงาม ยืดผมต่อผม และมีการโพสต์ข้อความ รูปภาพ โฆษณาชี้ชวนพื้นที่เข้ารับบริการที่ร้านดังกล่าวและโพสต์จำหน่ายยาควบคุมน้ำหนัก
และได้รับการแจ้งว่ามีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันในร้านดังกล่าว โดยขายทางสื่อออนไลน์ Shopee และเฟชบุ๊ก จึงได้ทำการล่อซื้อยาดังกล่าวแล้วส่งตรวจสารประกอบพบ บิซาโคดิล (Bisacodyl) เป็นยาแผนปัจจุบัน Sibutramine เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 Fluoxetine เป็นยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาอันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำหมายค้นศาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าทำการตรวจค้นร้านทำผม พบนางสาวพิมพ์ลภัส อยู่ในภายในร้านดังกล่าว
จากการสอบถามนางสาวพิมพ์ลภัส ให้การยอมรับว่า ตนเป็นผู้ครอบครองบ้านหลังดังกล่าว ส่วนของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ ยาควบคุมน้ำหนัก 16 รายการ อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ และ โทรศัพท์มือ เป็นของตนที่นำมาขายทางออนไลน์ Shopee และทางเฟซบุ๊กดังกล่าวจริง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (Sibutramine) วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 ผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตฯ (Fluoxetine, Bisacodyl) ผลิต ขาย นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เว้นแต่จะเข้าข่ายข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้ การโฆษณาขายยาจะต้อง ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถ บําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้ฯ ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง จึงควรคุมตัวพร้อมของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวนกก.3.บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป