ป.ป.ช. ส่งคดีวัดนาป่าพง กลับให้ป.ป.ป.ทำต่อ สอบเส้นเงินพระ-มูลนิธิ-สีกายุ ขยายผลกว่า 20 บัญชี

ป.ป.ช. ส่งคดีวัดนาป่าพงกลับให้ ป.ป.ป. ทำต่อ-สอบเส้นทางเงินพระ-มูลนิธิ-สีกายุ ขยายผลบัญชีกว่า 20 รายการ คาดหมายจับเร็วๆ นี้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผย ความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของพระและวัดนาป่าพง ว่า ตอนนี้คดีทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ได้ส่งกลับมาให้ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ป.ป.ป. เป็นผู้ทำเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการประสานอัยการสูงสุด เพราะเหตุเกิดทั้งในและนอกราชอาณาจักร และหลักฐานที่เอามาให้ก็เป็นหลักฐานเดียวกับที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมไว้ ตอนนี้กำลังรอรายการเดินบัญชี วัดที่ได้มีการขอไปก่อนหน้า
ส่วนทนาย 2 ฝ่ายที่มาร้องดำเนินคดี เกี่ยวกับรถ เส้นเงิน พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า กองปราบได้ตรวจสอบเบื้องต้นและได้ยกสำนวนมาให้ ป.ป.ป. ดำเนินการส่วนบัญชีที่ขอไปก่อนหน้ากว่า 20 บัญชี เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินงาน “ขอให้เวลากับเจ้าหน้าที่หน่อย เรื่องนี้เกิดมาเป็น 10 ปีแล้ว” เส้นเงินเลยต้องใช้เวลาในการขอ และบางธนาคารส่งกลับมาไม่ได้ทุกไฟล์ เลยต้องใช้เวลา ทั้งนี้ ผู้บัญชาการได้เน้นย้ำการทำคดีว่าขอให้ทำงานแบบตรงไปตรงมาและเร็วที่สุด เราพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วน นางกัญญาภัค ชไนเดอร์ หรือ สีกายุ ที่เข้ามาพบพนักงานสอบสวนหลายครั้งนั้น เพราะมีข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งเอกสารการถือหุ้นโดยใช้เงินมูลนิธิ และเอกสารอีกหลายอย่างที่อยู่กับสีกายุ และสีกายุยังยินดีเดินทางมาทุกเมื่อ เมื่อมีการเรียกมาสอบจากพนักงานสอบสวน
ส่วนการพิจารณาหมายจับจะมีในเร็ววันนี้หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า ต้องแล้วแต่ข้อมูลทางการเงินและรายการเดินบัญชีที่ได้มา เบื้องต้นจากข้อมูลที่ทนายนำมาให้นั้นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจพนักงานสอบสวนเลยขอตัวจริงมา ยืนยันเราไม่ได้หยุดทำและทำต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าเคสนี้จะมีคำตอบไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน