ปะทะเดือด! ขณะปิดล้อมค้นพื้นที่เป้าหมายใน อ.สายบุรี จนท.ดับ1 วิสามัญฯคนร้าย1 จับเป็น 1 คน

ด่วน! ปะทะเดือดขณะปิดล้อมค้นพื้นที่เป้าหมายใน อ.สายบุรี จนท.ดับ1 วิสามัญฯคนร้าย1 จับเป็น 1 คน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อรายงานว่าเมื่อเวลา 17.15 น. เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี โดยในระหว่างกำลังเคลียร์สถานที่ เกิดเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้าย เป็นเหตุให้ จนท. เสียชีวิต 1 ราย คนร้าย เสียชีวิต 1 ราย จับกุม 1 ราย ยังอยู่ระหว่างเข้าเคลียร์พื้นที่
จึงขอเน้นย้ำ ให้ทุก สภ. ฐานปฏิบัติการ ให้ระมัดระวังการตอบโต้ รวมถึง ป้องกันที่ตั้งหน่วย การลาดตระเวนนอกฐาน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดหน้าที่ตั้งหน่วย ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สามารถตอบโต้ได้เมื่อเกิดเหตุ
เหตุการณ์เบื้องต้น คือ เจ้าหน้าที่ EOD พร้อม สืบ สภ.สายบุรี เข้าตรวจสอบขนำ ด้านหลังปอเนาะ ผกร. 1 ราย หลบอยู่ในตู้เสื้อผ้า เจ้าหน้าที่EOD เปิดตู้เสื้อผ้า คนร้ายยิงใส่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ EOD ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน ผบ.กก.ตชด. EOD ล้มลงนอนนิ่งในขนำ ส่วน คนร้ายถูก จนท.ชุดสืบ สายบุรี ยิงสวนเสียชีวิตข้างขนำ (รอพิสูจน์ทราบว่าเป็นใคร)
ด.ต.สมศักดิ์ฯ เบื้องต้นยังมีชีพจร พาตัวส่ง รพ.สายบุรี หมอกำลังปั้มหัวใจ มีเพิ่มเติมจะเเจ้งให้ทราบต่อไป ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมาเวลา 18.20 น. ได้รับ แจ้ง จาก ผบ.ร้อย.4802 ว่า ผญบ.บ้านยานิง ตรวจพบ วัตถุต้องสงสัย ลักษณะ เป็นถังน้ำยาแอร์ วางข้างกำแพง รร.บ้านยานิง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง ปัจจุบันหน่วยได้โดรน บินตรวจการณ์ และปิดกั้นพื้นที่ เพื่อรอ หน่วย EOD , ช. , สท. เข้าตรวจสอบ วันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.)