นายกแจ๊ส ให้รางวัลตร.หนองเสือจับ 2 โจรลักเครื่องสูบน้ำ ลั่น ต้องขยายผลจับคนรับซื้อ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ สภ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อม นายนพพร ขาวขำ รองนายก อบจ.ปทุมธานี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองเสือ นายสุริยา ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.หนองเสือ นายปรเมษฐ์ แสวงหา สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองเสือ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและการขยายผลสอบสวนนายนฤพนธ์ หรือบังวาน ศิริงะ อายุ 37 ปี และนายสมศักดิ์ หรือบังเซ็น มะหะหมัด อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาลักเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรในพื้นที่อ.หนองเสือและใกล้เคียงตลอดระยะกว่า 5 ปี พร้อมรถยนต์กระบะอีซูซุ รถจักรยานยนต์(จยย.) และเครื่องยนต์สูบ 15 เครื่อง เบื้องต้นสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าขโมยเครื่องสูบน้ำแล้วนำไปขายสภาพเครื่องเก่าก็จะนำมาซ่อมและนำไปขายส่วนสภาพใหม่จะนำไปขายขั้นต่ำเครื่องละ 10,000 บาทห จากนั้น พล.ต.ท คำรณวิทย์ มอบเงิน 15,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลถึงผู้รับซื้อและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด เพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดี พร้อมกำชับหากเกษตรกรรายใดที่ซื้อเครื่องสูบน้ำราคาที่ถูกผิดปกติอยากให้มาแจ้งความ ส่วนร้านค้าที่รับซื้อ เครื่องสูบน้ำ มาในราคาถูกก็ขอให้นำมามอบกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเป็นการป้องกันตกเป็นผู้ต้องหาคดีรับซื้อของโจร
นายกำพล (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหาย กล่าวว่าเหตุการณ์คนร้ายเข้ามาขโมยเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ระบาดมากช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาซึ่งมีเครื่องสูบน้ำหายเกือบทุกเดือน ซึ่งตนมีภาพวงจรปิดที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้รถ จยย.ของกลางที่ตรวจยึดขับขี่มาขโมยเครื่องสูบน้ำเมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข่าวดีที่ตำรวจจับกุมคนร้ายได้พร้อมของกลางเและมีการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพโดยนำหลายเครื่องมาผสมกันแต่พอเข้ามาตรวจสอบดูไม่พบเครื่องสูบน้ำของตนที่หายไปเพราะเป็นเครื่องที่มีสภาพใหม่คาดว่าน่าจะถูกขายออกไป
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า อยากให้ตำรวจชุดสืบสวนประสานไพื้นที่รอยต่อทั้งหมดต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วต้องขยายผล โดยเฉพาะ คนที่รับซื้อ ไม่ว่าจะเป็นนายหน้า หรือร้านขายของเก่า ร้านจำหน่ายเครื่องสูบน้ำมือสองต้องดำเนินการตามกฏหมาย ให้ได้ ในส่วนคนรับซื้อที่ให้การปฏิเสธก็ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายซึ่งจับได้ตามคำซัดทอดผู้ต้องหาต้องเอาตัวมาให้ได้แล้วเอาตัวไปชี้เลยว่าเอาไปขายที่ไหนบ้าง ร้านที่รับซื้อเราต้องเอาตัวมาให้ได้ เพราะสภาพการเอามาขายก็ดูออกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ปี 64 ชาวบ้านร้องผ่าน สจ.ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ร้องกันเข้ามาเยอะมาก คือแก๊งนี้เป็นที่ลักเครื่องสูบน้ำชาวบ้านใช้ในการเกษตร และป้องกันน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้อยู่ เพราะต้องซื้อผ่อนเนื่องจากมีราคาสูง แต่พอหายไปก็ต้องผ่อนต่อไป พืชผลไม้ก็เสียหายน้ำท่วมล้มตาย เดือดร้อนกันเยอะมากที่ผ่านมาก็ติดตามมาโดยตลอดและต้องขอบคุณ นายอำเภอ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดสืบสวน สภ.หนองเสือ ที่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาและของกลางเป็นจำนวนมาก