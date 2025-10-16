2 นักศึกษาม.ดัง ขี่จยย.กลับหอพัก พุ่งชนรถเปลี่ยนเลน ร่างกระเด็นดับสลด 1 สาหัส 1

2 นักศึกษาขี่จยย.กลับหอพัก ไดรเวอร์เปลี่ยนเลนจุดกลับรถ พุ่งชนสนั่นกลางถนน คนขี่ร่างกระเด็นดับสลด ส่วนเพื่อนซ้อนท้ายสาหัส
เมื่อเวลา 01.50 น. วันที่ 16 ตุลาคม ร.ต.ท.ธนวัฒน์ ธารีนาถ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางเขน รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถยนต์ บริเวณจุดกลับรถ ฝั่งตรงข้ามบ้านบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเอราวัณ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลนฝั่งมุ่งหน้าวงเวียนบางเขน บริเวณช่องเลนขวาสุด พบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ยี่ห้อเนต้า สีเทาดำ ทะเบียน ขฬ 2276 กทม. สภาพประตูหน้าด้านขวาพังยับ ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายเมธี (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี สภาพสวมเสื้อยืด แขนสั้น นุ่งกางเกงขาสั้น มีบาดแผลกระโหลกศีรษะแตก แขนและขาหักผิดรูป นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด และมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส กระดูกขาทั้ง 2 ข้างหักผิดรูป ทราบชื่อ นายสรายุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลฯ
ห่างออกไปประมาณ 5 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพหน้ารถพังยับล้มคว่ำอยู่กลางถนนฝั่งตรงข้าม เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวน นายเบญจมินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี คนขับรถคู่กรณี ให้การว่า ตนขับรถในแอพพ์ดังหารายได้ ก่อนเกิดเหตุจอดรถส่งผู้โดยสารอยู่ริมถนนเลนซ้าย จากนั้นจึงได้ขับออกเปลี่ยนเลนช่องจราจรเพื่อกลับรถ ระหว่างนั้นได้มีรถจักรยานยนต์ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เบรกพุ่งมาชนประตูรถอย่างแรง ทำให้คนขี่จักรยานยนต์และคนนั่งซ้อนท้ายร่างกระเด็นนอนจมกองเลือดหมดสติอยู่กลางถนน
ด้านเพื่อนผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ก่อนเกิดเหตุได้ออกจากบ้านเพื่อนย่านบางบัว เพื่อกลับหอพักภายในซอยพหลโยธิน 53 โดยตนขับขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งติดตามมา พร้อมกับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขี่จักรยานยนต์ และคนบาดเจ็บนั่งซ้อนท้าย เมื่อมาถึงใกล้สวนอาหารบ้านบางเขน ได้มีรถยนต์คู่กรณีขับขี่เปลี่ยนเลนช่องจราจรเพื่อกลับรถ ขณะที่ผู้เสียชีวิตขี่จักรยานยนต์ด้วยความเร็วจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรง
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนขับรถรายดังกล่าว หลังจากเกิดเหตุได้ลงไปกราบร่างของนักศึกษาที่เสียชีวิตที่นอนอยู่บนพื้นอีกด้วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถ คู่กรณี และตรวจภาพกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน เพื่อสรุปอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป